В Барнауле открыли новую дорогу для разгрузки Павловского тракта во время будущей масштабной застройки

В Барнауле открыли новую дорогу, которая продлила малый Павловский тракт до проезда Северного Власихинского, сообщает мэрия.

Напомним, в августе 2021 года на градостроительном совете обсуждали необходимость дороги, которая должна пройти параллельно Павловскому тракту и разгрузить оживлённую магистраль. Эксперты пояснили, что новый проезд будет актуален при застройке жильём огромного квартала на окраине города. К строительству приступили в середине мая, в октябре 2022 года новую дорогу открыли.

«На участке в 350 метров было выполнено устройство ливневой канализации, построена новая дорога, широкий тротуар и велодорожка — в целом уложено 2,7 тысячи квадратных метров асфальта. Дорожные работы были сопряжены с благоустройством территории: проведено уличное освещение, установлены дорожные знаки, нанесена соответствующая дорожная разметка», — отметил руководитель подрядной организации «Алтайдорстрой» Константин Моисеев.

Большой упор сделали на озеленении территории: высадили 255 деревьев — ели, сосны, яблони, рябины, липы и черемуха.

Фото: barnaul. press / Михаил Полубедов

Депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Денисов подчеркнул, что в городе уделяют большое внимание улучшению транспортной доступности, особенно в Индустриальном районе.

«Мы видим, как изменился малый Павловский тракт. Безусловно, модернизация инфраструктуры напрямую отражается на перераспределении потока машин, помогает снизить нагрузку на существующую транспортную сеть и улучшить доступность новых микрорайонов. И что очень важно, врачи медицинских учреждений благодаря построенным дорогам добираются на вызовы на дом к пациентам быстрее», — отметил он.

Замглавы администрации Индустриального района Денис Летягин добавил, что дорога по малому Павловскому тракту — это важный элемент в развитии района и создании комфортных условий для жителей.

Ранее сообщили, что в Барнауле планируют пустить трамваи по Павловскому тракту.