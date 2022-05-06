В Барнауле стартовали подготовительные работы по строительству разворотного кольца у моста на Новом рынке

В Барнауле сотрудники «Горэлектротранса» начали подготовительные работы по строительству разворотного кольца у моста перед Новым рынком. Об это сообщает Telegram-канал «Мост».

На участок уже завезли дорожные знаки, которые начнут устанавливать 10 мая, отсыпали временные пешеходные дорожки между трамвайными путями, а также в ночь на 6 мая на парковке ТЦ «Пионер» разобрали рекламный баннер, на месте которого начнут возводить кольцо.

Основные работы начнутся в 09:00 10 мая. С этого дня и вплоть до 25-го числа будет закрыто движение по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Ранее amic.ru сообщал, как будет ходить общественный и личный транспорт во время реконструкции моста на Новом рынке.