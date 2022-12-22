В Барнауле установят дополнительный светофор на улице 2-й Строительной, где движение уже месяц «стоит колом»

В Барнауле для оптимального движения транспорта при повороте с улицы 2-й Строительной установят дополнительный светофор, сообщает мэрия.

«Такое решение принято на совещании, которое прошло в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Барнаулу», — говорится в сообщении.

Выезд с улицы 2-й Строительной на улицу Советской Армии и проспект Строителей будет сохранён.

Напомним, в октябре для повышения пропускной способности транспорта на улице 2-й Строительной в районе пересечения с проспектом Строителей изменили схему движения. Таким образом планировали разгрузить улицы, на которые перераспределился транспортный поток в связи с закрытием моста на проспекте Ленина.

Однако из-за несоблюдения приоритетности движения транспорта на участке в часы пик возникали заторы. Накануне водители пожаловались, что из-за поворота движение уже почти месяц «стоит колом».

«Для предотвращения заторов и упорядочивания движения на улице 2-й Строительной в январе 2023 года установят светофор. После этого дорожную ситуацию проанализируют и примут окончательное решение о сохранении введенного изменения», — пояснили в мэрии.

Схема движения на участке будет действовать только на время реконструкции путепровода по проспекту Ленина.