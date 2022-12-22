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В Барнауле установят дополнительный светофор на улице 2-й Строительной, где движение уже месяц «стоит колом»

Выезд с улицы 2-й Строительной на улицу Советской Армии и проспект Строителей будет сохранён

22 декабря 2022, 14:28, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле для оптимального движения транспорта при повороте с улицы 2-й Строительной установят дополнительный светофор, сообщает мэрия.

«Такое решение принято на совещании, которое прошло в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Барнаулу», — говорится в сообщении.

Выезд с улицы 2-й Строительной на улицу Советской Армии и проспект Строителей будет сохранён.

Напомним, в октябре для повышения пропускной способности транспорта на улице 2-й Строительной в районе пересечения с проспектом Строителей изменили схему движения. Таким образом планировали разгрузить улицы, на которые перераспределился транспортный поток в связи с закрытием моста на проспекте Ленина.

Однако из-за несоблюдения приоритетности движения транспорта на участке в часы пик возникали заторы. Накануне водители пожаловались, что из-за поворота движение уже почти месяц «стоит колом».

«Для предотвращения заторов и упорядочивания движения на улице 2-й Строительной в январе 2023 года установят светофор. После этого дорожную ситуацию проанализируют и примут окончательное решение о сохранении введенного изменения», — пояснили в мэрии.

Схема движения на участке будет действовать только на время реконструкции путепровода по проспекту Ленина.

Комментарии 12

  • На портале wsem.ru эту тему уже обсуждали
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Дорогу еще нужно чистить и пешеходные дорожки. Не возможно ни пройти, ни проехать... Люди идут по дороге от безысходности
    22 декабря, Гость   Ответить
  • А лучше в часы ПИК на этой развязке пару экипажей гайцОв ставить, только нормальных, грамотных, умеющих регулировать. Пару раз наблюдал таких на площади Октября, махом на дорожную ситуацию реагировали, все разруливали во время и пробки почти не было.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Обещали регулировщиков и качественную уборку. Не видно
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Сегодня даже сотрудники ГИБДД не могут справится с дебилами которые едут со 2-й строительной, а когда поставят светофор будет полная жопа.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Может движение просто регулировать ? Строителей/Челюскинцев утром надо разгонять. Как были пробки так и будут
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а ты откуда едешь, дебил? Из муравейников на Взлетной?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Мост на новом рынке быстрее нужно сделать, тогда на этом перекрёстке движение разгрузится.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Они что серьёзно думают, поставив светофор туда, балбесы перестанут лезть на перекрёсток перекрывая строителей из центра??? Наивные
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Читать невозможно, одна реклама сверху, снизу, с боку отовсюду,причем в амик постоянно
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Поставили светофор на Петрова Попова ,результат отрицательный--- Петрова свободно на Попова пробас как на энтузиастов . У дур@ков свои законы....
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, для движущих по Петрова результат положительный, для движущих по Попова результат отрицательный.
    23 декабря, Гость   Ответить
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