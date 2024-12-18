Барнаульца осудили на 20 лет за отравление воды для мобилизованных военнослужащих

Отравляющее вещество при попадании в организм могло привести к летальному исходу

18 декабря 2024, 11:35, ИА Амител

В Барнауле 43-летнего жителя приговорили к 20 годам лишения свободы "за деструктивную деятельность в интересах иностранного государства", сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, осенью 2022 года, во время мобилизационной кампании, барнаулец отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое отправил представителям спецслужб Украины. Информацию об этом ФСБ опубликовала осенью прошлого года.

"Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих. Согласно результатам проведенных экспертиз, отравляющее вещество при попадании в организм могло вызвать острое отравление человека с возможным летальным исходом", – рассказали в ведомстве.

2-й Восточный окружной военный суд приговорил барнаульца к 20 годам строгого режима за "покушение на террористический акт" и "покушение на государственную измену".