Барнаульца осудили на 20 лет за отравление воды для мобилизованных военнослужащих
Отравляющее вещество при попадании в организм могло привести к летальному исходу
18 декабря 2024, 11:35, ИА Амител
В Барнауле 43-летнего жителя приговорили к 20 годам лишения свободы "за деструктивную деятельность в интересах иностранного государства", сообщает УФСБ по Алтайскому краю.
Напомним, осенью 2022 года, во время мобилизационной кампании, барнаулец отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое отправил представителям спецслужб Украины. Информацию об этом ФСБ опубликовала осенью прошлого года.
"Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих. Согласно результатам проведенных экспертиз, отравляющее вещество при попадании в организм могло вызвать острое отравление человека с возможным летальным исходом", – рассказали в ведомстве.
2-й Восточный окружной военный суд приговорил барнаульца к 20 годам строгого режима за "покушение на террористический акт" и "покушение на государственную измену".
11:44:29 18-12-2024
Если этот негодяй осужден, почему бы не написать его ФИО, чтобы так сказать, знать героя в лицо?
11:50:45 18-12-2024
Я крови боюсь, я бы его просто повесил(
12:00:56 18-12-2024
Го... Н
12:04:54 18-12-2024
Мразь.
12:19:47 18-12-2024
Господин президент! Объясните мне,пожалуйста. почему я должен 20 лет за свои налоги его кормить и охранять? Можно я просто куплю и подарю государству верёвку и мыло (даже табуретку впридачу!) а вы просто отмените мораторий на смертную казнь? (это право президента)
12:30:40 18-12-2024
Гость (12:19:47 18-12-2024) Господин президент! Объясните мне,пожалуйста. почему я долже... Абсолютно солидарен. Кто то готов содержать за свой счет(наши налоги) педофилов, насильников, азовцев, убивающих наш народ и наших парней, и чинуш обирающих наш же карман? Я нет. Более, чем уверен, проведи в России референдум 90% проголосовали бы ЗА смертную казнь
13:13:35 18-12-2024
Гость (12:30:40 18-12-2024) Абсолютно солидарен. Кто то готов содержать за свой счет(на... Есть опасность "охоты на ведьм"
14:45:34 18-12-2024
Флаги США и звездой Давида на стене.... Явно не азиат😡
22:43:30 18-12-2024
Местный отравитель - гнида, всех таких ловить и наказывать вплоть до лишения гражданства. Заодно подумать над мотивацией тех, кто придумал перевозить воду на такие расстояния