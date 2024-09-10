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Барнаульца, помогавшего расследовать свою неуплату алиментов, отправили в колонию

Общая сумма задолженности превысила 515 тысяч рублей

10 сентября 2024, 10:01, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com
Колючая проволока / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителю изменили приговор по уголовному делу о неуплате алиментов, сообщает региональная прокуратура.

По доводам апелляционного представления изменен приговор неоднократно судимому 33-летнему жителю Барнаула, осужденному за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности превысила 515 тысяч рублей.

"Из числа обстоятельств, смягчающих наказание, исключено активное способствование расследованию преступления", – рассказали в ведомстве.

Мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком два месяца и десять дней с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Алтайском крае боец СВО погасил долг по алиментам и подарил сыну новенький мотоцикл.

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

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Барнаул Алименты

Комментарии 4

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Гость

10:41:12 10-09-2024

Вывод - поддаваться на провокации и сотрудничать с ментами нельзя.

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Гость

11:26:32 10-09-2024

Менты- нам не кенты...

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Гость

12:13:03 10-09-2024

А там у арки уже ждали молотнуть,
Я мог дворами, но я через арку шёл,
Мне так хотелось по зубам им навернуть,
Один из них сейчас ментом, такой к...л.
(С)

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Гость

13:08:53 10-09-2024

Вроде урка матёрый а ментам поверил

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