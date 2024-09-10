Барнаульца, помогавшего расследовать свою неуплату алиментов, отправили в колонию
Общая сумма задолженности превысила 515 тысяч рублей
10 сентября 2024, 10:01, ИА Амител
В Алтайском крае жителю изменили приговор по уголовному делу о неуплате алиментов, сообщает региональная прокуратура.
По доводам апелляционного представления изменен приговор неоднократно судимому 33-летнему жителю Барнаула, осужденному за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности превысила 515 тысяч рублей.
"Из числа обстоятельств, смягчающих наказание, исключено активное способствование расследованию преступления", – рассказали в ведомстве.
Мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком два месяца и десять дней с отбыванием в колонии-поселении.
Ранее в Алтайском крае боец СВО погасил долг по алиментам и подарил сыну новенький мотоцикл.
10:41:12 10-09-2024
Вывод - поддаваться на провокации и сотрудничать с ментами нельзя.
11:26:32 10-09-2024
Менты- нам не кенты...
12:13:03 10-09-2024
А там у арки уже ждали молотнуть,
Я мог дворами, но я через арку шёл,
Мне так хотелось по зубам им навернуть,
Один из них сейчас ментом, такой к...л.
(С)
13:08:53 10-09-2024
Вроде урка матёрый а ментам поверил