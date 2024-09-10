Барнаульца, помогавшего расследовать свою неуплату алиментов, отправили в колонию

Общая сумма задолженности превысила 515 тысяч рублей

10 сентября 2024, 10:01, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителю изменили приговор по уголовному делу о неуплате алиментов, сообщает региональная прокуратура.

По доводам апелляционного представления изменен приговор неоднократно судимому 33-летнему жителю Барнаула, осужденному за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности превысила 515 тысяч рублей.

"Из числа обстоятельств, смягчающих наказание, исключено активное способствование расследованию преступления", – рассказали в ведомстве.

Мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком два месяца и десять дней с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее в Алтайском крае боец СВО погасил долг по алиментам и подарил сыну новенький мотоцикл.