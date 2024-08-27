На Алтае боец СВО погасил долг по алиментам и подарил сыну новенький мотоцикл
Мужчина переосмыслил свое отношение к участию в жизни сына
27 августа 2024, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае боец СВО вернулся в отпуск и погасил долг по алиментам, сообщает региональная ФССП.
Суд обязал 40-летнего жителя Шелаболихинского района ежемесячно выплачивать четверть всех доходов на содержание 13-летнего сына. Однако деньги он не перечислял, в связи с чем образовалась задолженность – 800 тыс. рублей.
Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Находясь в отпуске, он оплатил задолженность в полном объеме.
В настоящий момент отпуск закончился и боец вернулся на СВО. Периодические алиментные платежи удерживаются с его денежного довольствия.
"Теперь у мужчины есть цель в жизни, желание заботиться о своем ребенке, жить без долгов и дальше защищать Родину. Отправляясь служить, отец подарил сыну новенький мотоцикл", – рассказали в ведомстве.
Ранее на Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам.
11:03:27 27-08-2024
аж стекает с монитора... а мотоцикл подарил что бы ребенок расфигачился - норм
12:19:35 27-08-2024
Гость (11:03:27 27-08-2024) аж стекает с монитора... а мотоцикл подарил что бы ребенок... Он его не воспитывал, поэтому ему не жалко ребенка. Откупиться дорогим подарком всегда проще, чем воспитывать и быть рядом.
11:12:39 27-08-2024
Теперь с новой зарплаты должен брошенке ежемесячно отчислять
11:18:49 27-08-2024
молодец мужик и за то что долги перед сыном погасил, и за то что Родину защищает!
12:08:00 27-08-2024
Красавчик, теперь поэтому давайте все туда!
12:10:41 27-08-2024
А я то думал, кто в здравом уме купит своему ребенку мотоцикл? Теперь понятно - тот кто не участвовал в жизни ребенка, не вложил свои силы. Глупей подарка мотоцикла, только научить ребенка курить и пить.
12:21:56 27-08-2024
Киндеру 13. Какой мотоцикл???
12:26:00 27-08-2024
Гость (12:21:56 27-08-2024) Киндеру 13. Какой мотоцикл??? ... Ну нет у них приличных рекламщиков, не придирайтесь. Как смогли, так и сочинили.
12:44:58 27-08-2024
Гость (12:26:00 27-08-2024) Ну нет у них приличных рекламщиков, не придирайтесь. Как смо... У кого у них? За 5 лет когда пацан сможет ездить на этом моте, он уже сгниет... Я про мотоцикл)) и опять же сдаст ли он на права?
13:13:58 27-08-2024
Гость (12:44:58 27-08-2024) У кого у них? За 5 лет когда пацан сможет ездить на этом мот... по деревням дети настаются лет с 8.. успеет покататься
13:32:03 27-08-2024
Гость (13:13:58 27-08-2024) по деревням дети настаются лет с 8.. успеет покататься... А он физически сумеет мот под сто кг поднять, если под ним окажется? Меня терзают смутные сомнения... Или один раз прокатился и хватит?
13:35:31 27-08-2024
Гость (13:32:03 27-08-2024) Или один раз прокатился и хватит?... да.. на раз хватит
17:26:40 27-08-2024
Гость (13:32:03 27-08-2024) А он физически сумеет мот под сто кг поднять, если под ним о... Беда когда путают мотоцикл с мопедом.
17:41:06 27-08-2024
Гость (17:26:40 27-08-2024) Беда когда путают мотоцикл с мопедом. ... В каком слове из статьи вы разглядели "мопед"? Написано мотоцикл. Если вы более информированы, то напишите какой конкретно мопед. Хотя и мопед для 13-ти летнего рановато брать. Т.б. для езды на нем, сейчас тоже ВУ нужны.
17:46:11 27-08-2024
Гость (17:41:06 27-08-2024) В каком слове из статьи вы разглядели "мопед"? Написано мото... Так я и написал - беда. Это или журналисты или следователи ФССП не понимают различия. Отец же не идиот дарить в 13 лет мотоцикл.
14:10:34 27-08-2024
Гость (12:44:58 27-08-2024) У кого у них? За 5 лет когда пацан сможет ездить на этом мот... А я про ньюсмейкеров) Которые так рекламируют службу по контракту)
15:53:11 27-08-2024
Гость (12:21:56 27-08-2024) Киндеру 13. Какой мотоцикл??? ...
Ты фильм про Электроника смотрел? А Тимура и его команду читал?
19:40:23 27-08-2024
Гость (15:53:11 27-08-2024) Ты фильм про Электроника смотрел? А Тимура и его команду...
О, яжмамки прошлись минусами! Дай бог вам сына в семью мужика приведет!
12:36:05 27-08-2024
нет ребенка - не будет больше алиментов
14:01:09 27-08-2024
Вариант - мамаша научится управлять мотиком.
17:59:51 27-08-2024
Гость (14:01:09 27-08-2024) Вариант - мамаша научится управлять мотиком. ... Может, мама уже имеет права. На заднем сиденье можно возить детей с 12 лет, а управление разрешено с 16. Та что всё в порядке.
23:20:26 27-08-2024
Гость (17:59:51 27-08-2024) Может, мама уже имеет права. На заднем сиденье можно возить ... тоесть оба хрустанут. ничосе
19:26:08 27-08-2024
СВО закончится. Что правительство планирует делать с гражданами, использовавшими СВО для решения финансовых проблем? Есть планы по трудоустройству и социализации?
09:46:24 28-08-2024
Гость (19:26:08 27-08-2024) СВО закончится. Что правительство планирует делать с граждан... а его должно это волновать? - как и все в этой стране
23:21:31 27-08-2024
какой нормальный адекватный мужчина и отец подарит своему ребенку моцик? это чтоб алименты не платить по итогу, такая задумка?