На Алтае боец СВО погасил долг по алиментам и подарил сыну новенький мотоцикл

Мужчина переосмыслил свое отношение к участию в жизни сына

27 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае боец СВО вернулся в отпуск и погасил долг по алиментам, сообщает региональная ФССП.

Суд обязал 40-летнего жителя Шелаболихинского района ежемесячно выплачивать четверть всех доходов на содержание 13-летнего сына. Однако деньги он не перечислял, в связи с чем образовалась задолженность – 800 тыс. рублей.

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Находясь в отпуске, он оплатил задолженность в полном объеме.

В настоящий момент отпуск закончился и боец вернулся на СВО. Периодические алиментные платежи удерживаются с его денежного довольствия.

"Теперь у мужчины есть цель в жизни, желание заботиться о своем ребенке, жить без долгов и дальше защищать Родину. Отправляясь служить, отец подарил сыну новенький мотоцикл", – рассказали в ведомстве.

Ранее на Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам.