Барнаульца признали виновным в убийстве таксиста
Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы
19 сентября 2024, 12:40, ИА Амител
Жителя Барнаула признали виновным в убийстве водителя такси. Об этом сообщает региональный СК.
"Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - рассказали в ведомстве.
Напомним, убийство произошло 1 марта 2024 года. 33-летний мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вызвал такси, чтобы поехать к другу. Последнего не оказалось дома, пассажир попросил отвезти его на другой адрес, а там захотел, чтобы водитель его подождал. Таксист отказался, за что барнаулец 15 раз ударил его ножом.
От полученных травм пострадавший скончался. Пассажир угнал машину, попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Его задержали сотрудники ГИБДД.
12:46:50 19-09-2024
а чего его вообще задерживать надо было? пристрелили бы и всего делов. Щас на наши бюджетные деньги он сидеть будет. Раньше они беломорканал рыли и пайку себе зарабатывали а теперь увы
13:06:09 19-09-2024
Пустить его на мясокостную муку и скормить курям, всё пользы больше будет.
14:09:02 19-09-2024
Гость (13:06:09 19-09-2024) Пустить его на мясокостную муку и скормить курям, всё пользы... Зачем курам? Я таких кур и их яйца есть не буду. Лучше собакам, которые охраняют зеков. Не нужно будет бюджетные деньги тратить на корм этих собак.
22:08:59 19-09-2024
Гость (14:09:02 19-09-2024) Зачем курам? Я таких кур и их яйца есть не буду. Лучше собак... Советский суд -гуманный суд !!!!!!
Только был человек и нет его А убийца продолжает жить и через 9 лет его потянет опять на подвиги Где гуманизм?