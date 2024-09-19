Барнаульца признали виновным в убийстве таксиста

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы

19 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Автомобиль такси после аварии / Фото: СК по Алтайскому краю

Жителя Барнаула признали виновным в убийстве водителя такси. Об этом сообщает региональный СК.

"Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - рассказали в ведомстве.

Напомним, убийство произошло 1 марта 2024 года. 33-летний мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вызвал такси, чтобы поехать к другу. Последнего не оказалось дома, пассажир попросил отвезти его на другой адрес, а там захотел, чтобы водитель его подождал. Таксист отказался, за что барнаулец 15 раз ударил его ножом.

От полученных травм пострадавший скончался. Пассажир угнал машину, попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Его задержали сотрудники ГИБДД.