Барнаульцам 14 июня отключат горячую воду до середины ночи. Список адресов
Будут проводиться работы на магистральной теплосети
13 июня 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле почти на сутки – с 10:00 утра 14 июня до 02:00 ночи 15 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
Будут проводиться работы на магистральной теплосети М-22 в районе дома № 113 по проспекту Ленина.
"Под отключение попадут 47 многоквартирных домов и четыре частных, один детский сад и несколько административных зданий в центральной части города", – рассказали в компании.
Ранее в СГК назвали семь дорог в Барнауле, где летом перекроют движение из-за работы на теплосетях.
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