Будет сложно. Названы семь дорог в Барнауле, где летом перекроют движение

Для работы на теплосетях придется перекрыть, например, проспект Ленина и улицу Кулагина

09 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле ремонт теплосетей на семи объектах потребует ограничения движения для всех видов транспорта – как частичного, так и полного. Об этом предупреждает СГК.

Улица Папанинцев

Специалисты вскрыли теплотрассу на участке от дома № 194 до дома № 201 по улице Папанинцев. Здесь заменят два участка теплосетей – 530 метров магистрального и 540 метров внутриквартального трубопровода.

"Обновление теплосетей началось 29 мая. Окончание работ запланировано на 15 августа, но перекрытие будет действовать до 10 июля", – отметили в СГК.

Второй участок на улице Папанинцев, который попадает в ремонт с перекрытием движения, проходит в границах от улицы Папанинцев, 192 (военкомат) до пересечения с переулком Ядринцева.

На магистральной теплосети переложат 540 метров трубы с заменой железобетонного канала, а также проведут реконструкцию тепловых камер. Работы планируется провести с 20 июля по 30 августа.

Улица Витебская

На этой улице проведут работы на внутриквартальной теплосети для подключения ЖК "Мирный" (ул. Советской Армии, 75) к централизованной системе.

"Перекрытие дороги продлится месяц – с 10 июня до 10 июля 2023 года", – предупредили в СГК.

Улица Веры Кащеевой

Здесь проведут работы по реконструкции участка магистральной теплосети диаметром 300 мм.

"Энергетикам потребуется месяц – с 15 июня по 15 июля 2023 года", – уточнили в компании.

Улица Партизанская

Запланирована перекладка теплосетей с устройством тепловой камеры и реконструкцией в районе пересечения улицы Партизанской с проспектом Комсомольским.

Дорогу перекроют от улицы Партизанской, 51, до здания бывшего военного пехотного училища.

"Сроки перекрытия дороги – с 1 июля по 30 сентября", – рассказали в СГК.

Улица Брестская

Участок находится на пересечении с проспектом Ленина, требуется перекрытие дороги посреди проспекта, включая аллею. Энергетики приняли решение разбить работы на два этапа.

"Зайти на объект планируется в конце этой недели, а завершить все технические работы – к концу июля", – отметили в СГК.

Улица Кулагина

В СГК отметили, что на улицу Кулагина, которую частично перекроют, приходится повышенный автомобильный трафик в связи со строительством моста на Новом рынке. Причем траншея, которую придется вырыть, перейдет и через трамвайные пути. Однако обновление теплосети откладывать нельзя.

"С 26 мая идут работы по монтажу временного трубопровода и разработке грунта, а перекрытие улицы Кулагина ожидается в середине июля", – указали в компании.

Для минимизации неудобств будет сделана временная объездная дорога по улице Кулагина вблизи домов № 24 и № 26. Движение по ней запустят сразу после демонтажа трамвайных путей.