Барнаульцам назвали пару непопулярных работ, где можно зарабатывать 120 тысяч рублей

Работать придется с металлом

21 мая 2024, 15:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле и отобрал самые высокооплачиваемые предложения в мае.

"Больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компания предлагает зарплату 200 тысяч рублей, компенсацию топливной карты и мобильной связи", – говорится в исследовании.

На втором месте вакансия сварщика с зарплатой до 120 тысяч рублей. На третьем – слесарь по сборке металлоконструкций с зарплатой до 120 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли вакансии оператора деревообрабатывающего станка с зарплатой от 70 тысяч рублей и руководителя направления клиентского сервиса с зарплатой от 65 тысяч рублей.

Ранее жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей.