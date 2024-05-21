Барнаульцам назвали пару непопулярных работ, где можно зарабатывать 120 тысяч рублей
Работать придется с металлом
21 мая 2024, 15:30, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле и отобрал самые высокооплачиваемые предложения в мае.
"Больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компания предлагает зарплату 200 тысяч рублей, компенсацию топливной карты и мобильной связи", – говорится в исследовании.
На втором месте вакансия сварщика с зарплатой до 120 тысяч рублей. На третьем – слесарь по сборке металлоконструкций с зарплатой до 120 тысяч рублей.
В рейтинг также вошли вакансии оператора деревообрабатывающего станка с зарплатой от 70 тысяч рублей и руководителя направления клиентского сервиса с зарплатой от 65 тысяч рублей.
Ранее жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей.
15:44:50 21-05-2024
Заработать 120 тр можно хоть где - просто работай в две смены и всего делов.
17:07:22 21-05-2024
Гость (15:44:50 21-05-2024) Заработать 120 тр можно хоть где - просто работай в две смен... Мне, тогда, в четыре смены надо работать🤦т. е. 24 часа в сутки
15:55:30 21-05-2024
У менеджеров по продажам 24 часа и 7 дней в неделю рабочий день. Командировки а самое главное если ты работаешь в фирме, чья продукция востребованна.
16:27:04 21-05-2024
Гость (15:55:30 21-05-2024) У менеджеров по продажам 24 часа и 7 дней в неделю рабочий д... Ой ли!! Что то верится с трудом! Работаю киповцем по установке роботов моек. Вот тут да настроил сдал и хоть день хоть ночь что то непонятно звонок. Сразу понять всё невозможно, вот и помогаем операторам подсказывает, пока не научится
16:12:48 21-05-2024
У нас на работе то же платят до 120. Только не больше 30 )))
16:16:08 21-05-2024
Гость (16:12:48 21-05-2024) У нас на работе то же платят до 120. Только не больше 30 )))... Очень смешная шутка. А вот у нас 120 вполне обычная з/п.
16:28:37 21-05-2024
Гость (16:16:08 21-05-2024) Очень смешная шутка. А вот у нас 120 вполне обычная з/п.... Ваша шутка ещё смешнее!!!
16:38:27 21-05-2024
Гость (16:16:08 21-05-2024) Очень смешная шутка. А вот у нас 120 вполне обычная з/п.... А где Вы трудитесь, если не секрет?
05:32:53 22-05-2024
Гость (16:38:27 21-05-2024) А где Вы трудитесь, если не секрет?... Барнаульская компания, занимаемся инженерией.
17:15:34 21-05-2024
Гость (16:16:08 21-05-2024) Очень смешная шутка. А вот у нас 120 вполне обычная з/п.... можно и больше 120 тыс указать) а в скобках за вахту 3 мес)
16:43:11 21-05-2024
Еще найти надо где платят, а то по факту 20 т как в трудовом, на словах то все мастера платить.
19:06:33 21-05-2024
Специально зашёл посмотреть вакансии, менеджер по продажам требуется 1000 раз. А их нет на те суммы что в объявлениях обещано, видимо не платят.
09:42:11 22-05-2024
Гость (19:06:33 21-05-2024) Специально зашёл посмотреть вакансии, менеджер по продажам т... Так менеджер и зарабатывает с продаж, а если никому твоё прекрасное предложение не нужно или у конкурента дешевле, то и зарплата будет голый оклад 20тр
22:39:55 21-05-2024
На маршрутке реально 120 за 15 дней заработать
20:05:29 22-05-2024
Работаю в такси, все устраивает, жена тоже щастлива, выходит 180 тысяч чистыми. Вторую квартиру купил!
22:14:55 22-05-2024
Серега (20:05:29 22-05-2024) Работаю в такси, все устраивает, жена тоже щастлива, выходит... А почему ты не уточнил, что пока ты сутками в такси работаешь, твоя жена счастлива с соседом?
22:20:08 22-05-2024
Гость (22:14:55 22-05-2024) А почему ты не уточнил, что пока ты сутками в такси работаеш... ты офисник, а супруга счастлива с таксистом. Может небольшой пипюндер твой тому причина?