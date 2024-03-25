Средняя зарплата врача в Алтайском крае "перевалила" за 70 тысяч рублей в 2023 году
А совокупный доход врачей вплотную приблизился к 100 тысячам рублей, следует из данных регионального Минздрава
25 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Средний размер зарплаты врача в Алтайском крае по итогам 2023 года составил 71 706 рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что также стали получать больше как средний, так и младший медперсонал.
Сколько получают медики на Алтае?
В 2022-м средняя зарплата врача была 63,8 тысячи, следует из доклада Попова. Таким образом, за год сумма увеличилась более чем на 12%.
Средний медперсонал в 2023 году получал в среднем 37,7 тысячи рублей. По сравнению с 2022-м уровень зарплат вырос более чем на 3 тысячи рублей.
Средняя зарплата младшего персонала, по словам Попова, в 2023-м составила 35,4 тысячи рублей. За год младшие медработники стали получать на 4 тысячи рублей больше.
Министр здравоохранения края также отметил, что за последние пять лет у врачей зарплаты выросли на 35%, у средних медработников – на 34%, у младшего персонала – на 46%.
"В таком росте сыграли роль как краевые, так и федеральные решения", – сказал Попов.
С выплатами – еще больше
Попов подчеркнул, что федеральные и краевые выплаты, введенные для медиков в последние годы, в структуру зарплаты не входят. Они влияют только на уровень совокупного дохода. Он в Алтайском крае за прошедший год увеличился еще сильнее, чем зарплаты.
Так, совокупный доход врачей за последний год увеличился сразу на 38% и составляет 99,2 тысячи рублей. У средних медработников он меньше – 58,3 тысячи рублей. Рост за год составил 54%. Самый скромный рост совокупного дохода у младшего персонала – 13%. Такие сотрудники получают в среднем 39,9 тысячи рублей.
Ожидается, что вскоре совокупный доход медиков увеличится вновь. Еще в феврале президент страны Владимир Путин анонсировал увеличение размера федеральных выплат для некоторых категорий медработников. Попов в ходе коллегии подчеркнул, что уже получил соответствующее постановление правительства. Он заверил, что повышенные выплаты врачи и медсестры начнут получать уже в феврале.
Подробнее о том, на сколько вырастут доходы некоторых медиков, читайте на amic.ru.
07:25:36 25-03-2024
58 тыс в месяц с 10 ночными дежурствами. БСМП 1 х/о
07:35:46 25-03-2024
Нет у младшего мед персонала такой зарплаты, максимум 30тыс., и то если работать через сутки, так как работать некому .
07:39:55 25-03-2024
Медсестра высшей категории в реанимации, при 10 дежурствах = 28 тыр, уже последние 10 лет
07:55:33 25-03-2024
Если сложить доходы главврача и остального медперсонала, потом разделить на всех, то , может быть, и получается искомая цифра в 70000. А вот без главврача ей совсем плохо получается...
08:56:04 25-03-2024
Интересно каково самим врачам читать такие позитивные новости?
09:29:32 25-03-2024
ну ключевое слово тут СРЕДНЯЯ а не минимальная
09:45:37 25-03-2024
Средний размер зарплаты врача в Алтайском крае по итогам 2023 года составил 71 706 рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что также стали получать больше как средний, так и младший медперсонал.Ну и где такие зарплаты?????.Для кого вы пишите эту не правду думаете что народ совсем идиот что ли что бы верить в это враньё????.
09:50:01 25-03-2024
Лучше на 1 ставку зарплату озвучьте, а не на 2. А доход до 100 тр - вместе с ССВ, далеко не все их получают.
10:18:11 25-03-2024
В Москве и больше ,у нас врёте!!!
10:22:40 25-03-2024
Ине знала , оказывается какая у меня хорошая зарплата, работаю на ставку - только с премией раз в квартал получается 40 . Так 34-35.
10:56:56 25-03-2024
Офигеть как складно написано,только где такие зарплаты
11:25:23 25-03-2024
Гость (10:56:56 25-03-2024) Офигеть как складно написано,только где такие зарплаты... С Москвой перепутали
13:24:40 25-03-2024
Гость (10:56:56 25-03-2024) Офигеть как складно написано,только где такие зарплаты... Может быть частные клиники в кучу примешали? Сестра работает старшей медсестрой в государственной детской больнице, стаж 20+ лет, пн-пт в день, дополнительно 4-8 ночных дежурств (т.е. выходит на 1,5 суток), пашут при вечной нехватке персонала (половина коллег хронически на больничных или в декретах, и им наплевать что оставшиеся наизнос пашут). За все эти "радости" - 30-35 тысяч в месяц на руки. Недосып, разваливающееся здоровье, стресс, тонны бумажных отчетов. Молодежь приходит после меда или медучилища, смотрят на этот ужас, и сбегают.
11:55:09 25-03-2024
Враньё
13:36:21 25-03-2024
Если сто раз сказать халва, вдруг во рту станет слаще.
14:04:37 25-03-2024
Блин, вот к гадалке не ходи, такое же вранье, как с преподами в универе.
16:10:20 25-03-2024
Это средняя по больнице и до вычета налогов. А вот то, что почти половину съедают налоги и отчисления - это уже другая история...
16:55:49 25-03-2024
Конечно всё ложь. Зарплата минималка у медсестры, даже есть доплата до МРОТ, т.к. не заработали больше, ну + к ней спец.выплаты, даже 30т. не выходит. Откуда 54т. ???
17:13:31 25-03-2024
какое вранье! у кого такие зарплаты? у главных врачей и главных экономистов?а рядовые врачи таких зарплат не видят
21:33:24 25-03-2024
Попов врет и не краснеет. Оклад врача высшей категории составляет 8550₽. Чтобы получать 70 кс надо жить в клинике. Самый низкий оклад или как мы говорим ставка врача в РФ это Алтайский край. Лучше бы «министр» поведал как с 1 апреля он собирается повысить долю оклада в структуре зп до 50%, наказы президента надо исполнять!