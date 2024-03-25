А совокупный доход врачей вплотную приблизился к 100 тысячам рублей, следует из данных регионального Минздрава

25 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Средний размер зарплаты врача в Алтайском крае по итогам 2023 года составил 71 706 рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что также стали получать больше как средний, так и младший медперсонал.

Сколько получают медики на Алтае?

В 2022-м средняя зарплата врача была 63,8 тысячи, следует из доклада Попова. Таким образом, за год сумма увеличилась более чем на 12%.

Средний медперсонал в 2023 году получал в среднем 37,7 тысячи рублей. По сравнению с 2022-м уровень зарплат вырос более чем на 3 тысячи рублей.

Средняя зарплата младшего персонала, по словам Попова, в 2023-м составила 35,4 тысячи рублей. За год младшие медработники стали получать на 4 тысячи рублей больше.

Министр здравоохранения края также отметил, что за последние пять лет у врачей зарплаты выросли на 35%, у средних медработников – на 34%, у младшего персонала – на 46%.

"В таком росте сыграли роль как краевые, так и федеральные решения", – сказал Попов.

С выплатами – еще больше

Попов подчеркнул, что федеральные и краевые выплаты, введенные для медиков в последние годы, в структуру зарплаты не входят. Они влияют только на уровень совокупного дохода. Он в Алтайском крае за прошедший год увеличился еще сильнее, чем зарплаты.

Так, совокупный доход врачей за последний год увеличился сразу на 38% и составляет 99,2 тысячи рублей. У средних медработников он меньше – 58,3 тысячи рублей. Рост за год составил 54%. Самый скромный рост совокупного дохода у младшего персонала – 13%. Такие сотрудники получают в среднем 39,9 тысячи рублей.

Ожидается, что вскоре совокупный доход медиков увеличится вновь. Еще в феврале президент страны Владимир Путин анонсировал увеличение размера федеральных выплат для некоторых категорий медработников. Попов в ходе коллегии подчеркнул, что уже получил соответствующее постановление правительства. Он заверил, что повышенные выплаты врачи и медсестры начнут получать уже в феврале.

Подробнее о том, на сколько вырастут доходы некоторых медиков, читайте на amic.ru.