Барнаульцам назвали улицы, где возвращение горячей воды может задержаться

Специалисты выявили большое количество повреждений на теплосетях

07 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Ремонт теплосетей под дождем / Фото: t.me/sgk_barnaul

В Барнауле завершили опрессовку тепловых сетей второго этапа, но это не значит, что горячую воду потребителям вернут вовремя, так как необходимо устранить выявленные дефекты, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

Напомним, второй этап начался 28 мая и должен продлиться до 9 июня.

"Уважаемые барнаульцы, заранее обращаемся к вам и надеемся на понимание: выявленные повреждения влияют на подачу горячей воды и могут удлинить запланированные сроки на трое суток. В первую очередь, это может коснуться следующих улиц: Горно-Алтайская, Северо-Западная, Витебская, Харьковская, Советской Армии, Маяковского, пос. Южный, район ВРЗ", – отметили в СГК.

Общее число выявленных повреждений – 234. Большой объем и характер работ по их устранению осложняют погодные условия. На данный момент все аварийно-ремонтные бригады СГК работают в круглосуточном режиме.