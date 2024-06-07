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Барнаульцам назвали улицы, где возвращение горячей воды может задержаться

Специалисты выявили большое количество повреждений на теплосетях

07 июня 2024, 13:30, ИА Амител

Ремонт теплосетей под дождем / Фото: t.me/sgk_barnaul
Ремонт теплосетей под дождем / Фото: t.me/sgk_barnaul

В Барнауле завершили опрессовку тепловых сетей второго этапа, но это не значит, что горячую воду потребителям вернут вовремя, так как необходимо устранить выявленные дефекты, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

Напомним, второй этап начался 28 мая и должен продлиться до 9 июня.

"Уважаемые барнаульцы, заранее обращаемся к вам и надеемся на понимание: выявленные повреждения влияют на подачу горячей воды и могут удлинить запланированные сроки на трое суток. В первую очередь, это может коснуться следующих улиц: Горно-Алтайская, Северо-Западная, Витебская, Харьковская, Советской Армии, Маяковского, пос. Южный, район ВРЗ", – отметили в СГК.

Общее число выявленных повреждений – 234. Большой объем и характер работ по их устранению осложняют погодные условия. На данный момент все аварийно-ремонтные бригады СГК работают в круглосуточном режиме.

"О ходе ремонта и сроках подачи горячей воды будем сообщать оперативно", – подчеркнули в компании.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 18

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Гость

13:39:34 07-06-2024

"Уважаемые барнаульцы, заранее обращаемся к вам и надеемся на понимание:"///////// Нет никакого понимания у завшивевших барнаульцев, даже не надейтесь! Сидим 2 недели в холоде, из крана ледяная вода, у вас хватает наглости, при бешенных тарифах, ещё и издеваться над нами, обрекать на простудные болезни. Много или мало порывов, нас не интересует. Пригоняйте больше техники, платите нормально работникам , меньше воруйте - вот меры, которые позволят включать воду соответственно заявленному графику.

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Гость

13:43:16 07-06-2024

почему тогда барнаульцы не могут сказать СГК, что платежи задержатся?

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Людмила

17:04:37 07-06-2024

Гость (13:43:16 07-06-2024) почему тогда барнаульцы не могут сказать СГК, что платежи за... Поставьте водонагреватель! Чай не в каменном веке живём!

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Андрей

09:46:55 08-06-2024

Людмила (17:04:37 07-06-2024) Поставьте водонагреватель! Чай не в каменном веке живём!... Зачем?! Из-за Вашего раздолбайства? В Москве родился, вырос, живу, но про опрессовки и отключение воды как в Барнауле слыхом никогда не слышал. Этот бред - изобретение местное.

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Гость

14:15:59 07-06-2024

Что, неужто на Деповской в этом году не задержится???

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Гость

14:23:07 07-06-2024

Могли бы отключать воду, когда жара. А так итак на улице холодно, да ещё и дома дубак. Не у всех людей стоят водонагреватели. Сеаеро-Западная улица так постоянно подвергается раскопкам. Вы там клад ищете каждый год, так и в году по сто раз копаете?

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Гость

15:05:01 07-06-2024

Гость (14:23:07 07-06-2024) Могли бы отключать воду, когда жара. А так итак на улице хол... Они хотят закончить профилактику в июле, чтобы их начальство могло пораньше отбыть в отпуск. И плевали на неудобства горожан, когда руководство спешит на заграничные курорты.

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Людмила

17:07:44 07-06-2024

Гость (15:05:01 07-06-2024) Они хотят закончить профилактику в июле, чтобы их начальство... Что вам мешает быть среди них, и не ныть по поводу воды?

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Людмила

17:07:46 07-06-2024

Гость (15:05:01 07-06-2024) Они хотят закончить профилактику в июле, чтобы их начальство... Что вам мешает быть среди них, и не ныть по поводу воды?

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Гость

19:45:36 07-06-2024

Людмила (17:07:46 07-06-2024) Что вам мешает быть среди них, и не ныть по поводу воды?... Вы серьёзно спрашиваете, что нам мешает быть среди преступников СГК, нарушающих закон и отключающих воду на более длительный срок, нежели разрешено? Вы призываете к массовому неповиновению властям? К бунту?

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Гость

21:10:21 07-06-2024

"Нет никакого понимания у завшивевших барнаульцев, даже не надейтесь! Сидим 2 недели в холоде, из крана ледяная вода, у вас хватает наглости, при бешенных тарифах, ещё и издеваться над нами, обрекать на простудные болезни. Много или мало порывов, нас не интересует. Пригоняйте больше техники, платите нормально работникам , меньше воруйте - вот меры, которые позволят включать воду соответственно заявленному графику."- Правильно! Молодец комментатор! СГК реально ПОЗОРНИКИ! Северо-Западную каждый год на одном и том же участке копают- а теперь еще и после укладки нового свежего асфальта его уже ломают своей техникой СГК!- ну это реально вредительство и издевательство какое-то! НИКОГДА воду вовремя не включают, отключить раньше- это да, а дать- еще недели две ждать будем теперь после этого заброса!!!

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ТН

21:14:03 07-06-2024

Людмила (17:04:37 07-06-2024) Поставьте водонагреватель! Чай не в каменном веке живём!... Сама ставь, если денег куры не клюют.

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Я

08:56:39 08-06-2024

Каждый год копают одни и те же ямы, бросают и ни души в течении месяца. какие работы постоянно можно проводит в одном месте? "Все работают"... Где только эти "все" не в яме не у ямы. А зимой снова порывы да прорывы. Отмывание или как сейчас модно-освоение госбюджета. Потратили 5коп в карман 10 рублей положили. По другому не будет пока наказывать не начнут по-настоящему.

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Гость

09:09:07 08-06-2024

Компания бракоделов и вредителей. Людей не должно интересовать, много повреждений или мало. Для людей и так по конским тарифам коммунальные услуги. Повреждения из-за некачественных труб и неправильной их эксплуатации. Копать по несколько раз в год на одном и том же месте - это ли не халатность и преступление? Да еще и раскопки за собой в порядок не приводят. Вредители! Почему администрации районов этот беспредел допускают? Почему прокуроры не на стороне жителей? Любят копать? Так пусть копают где-нибудь в Бодайбо.

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Гость

09:14:21 08-06-2024

Хватит издеваться над людьми!!! Берите дополнительных рабочих на лето!! Заключайте с ними договоры гражданско-правового характера!!! Платите повышенные зарплаты и премии!!!Это не проблемы людей, которые платят вовремя коммуналку и сидят в холод без воды почти две недели!!

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гость

17:37:00 09-06-2024

Бесят, вечно одно и то же ((

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Житель города

16:33:41 10-06-2024

Всегда отключают раньше на сутки и никогда вовремя не включают, это из года в год. Надоела эта бесхалатность и такое отношение к людям.
Администрации районов и глава города куда смотрят? Пора уже и прокуратуре заняться этой организацией. За такие гигантские тарифы можно же нормально и в срок проводить все работы, а мы оплачиваем эту безхозяйственность

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Житель города

16:35:24 10-06-2024

Всегда отключают раньше на сутки и никогда вовремя не включают, это из года в год. Надоела эта бесхалатность и такое отношение к людям.
Администрации районов и глава города куда смотрят? Пора уже и прокуратуре заняться этой организацией. За такие гигантские тарифы можно же нормально и в срок проводить все работы, а мы оплачиваем эту безхозяйственность чиновников

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