Барнаульцам назвали улицы, где возвращение горячей воды может задержаться
Специалисты выявили большое количество повреждений на теплосетях
07 июня 2024, 13:30, ИА Амител
В Барнауле завершили опрессовку тепловых сетей второго этапа, но это не значит, что горячую воду потребителям вернут вовремя, так как необходимо устранить выявленные дефекты, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
Напомним, второй этап начался 28 мая и должен продлиться до 9 июня.
"Уважаемые барнаульцы, заранее обращаемся к вам и надеемся на понимание: выявленные повреждения влияют на подачу горячей воды и могут удлинить запланированные сроки на трое суток. В первую очередь, это может коснуться следующих улиц: Горно-Алтайская, Северо-Западная, Витебская, Харьковская, Советской Армии, Маяковского, пос. Южный, район ВРЗ", – отметили в СГК.
Общее число выявленных повреждений – 234. Большой объем и характер работ по их устранению осложняют погодные условия. На данный момент все аварийно-ремонтные бригады СГК работают в круглосуточном режиме.
"О ходе ремонта и сроках подачи горячей воды будем сообщать оперативно", – подчеркнули в компании.
13:39:34 07-06-2024
"Уважаемые барнаульцы, заранее обращаемся к вам и надеемся на понимание:"///////// Нет никакого понимания у завшивевших барнаульцев, даже не надейтесь! Сидим 2 недели в холоде, из крана ледяная вода, у вас хватает наглости, при бешенных тарифах, ещё и издеваться над нами, обрекать на простудные болезни. Много или мало порывов, нас не интересует. Пригоняйте больше техники, платите нормально работникам , меньше воруйте - вот меры, которые позволят включать воду соответственно заявленному графику.
13:43:16 07-06-2024
почему тогда барнаульцы не могут сказать СГК, что платежи задержатся?
17:04:37 07-06-2024
Гость (13:43:16 07-06-2024) почему тогда барнаульцы не могут сказать СГК, что платежи за... Поставьте водонагреватель! Чай не в каменном веке живём!
09:46:55 08-06-2024
Людмила (17:04:37 07-06-2024) Поставьте водонагреватель! Чай не в каменном веке живём!... Зачем?! Из-за Вашего раздолбайства? В Москве родился, вырос, живу, но про опрессовки и отключение воды как в Барнауле слыхом никогда не слышал. Этот бред - изобретение местное.
14:15:59 07-06-2024
Что, неужто на Деповской в этом году не задержится???
14:23:07 07-06-2024
Могли бы отключать воду, когда жара. А так итак на улице холодно, да ещё и дома дубак. Не у всех людей стоят водонагреватели. Сеаеро-Западная улица так постоянно подвергается раскопкам. Вы там клад ищете каждый год, так и в году по сто раз копаете?
15:05:01 07-06-2024
Гость (14:23:07 07-06-2024) Могли бы отключать воду, когда жара. А так итак на улице хол... Они хотят закончить профилактику в июле, чтобы их начальство могло пораньше отбыть в отпуск. И плевали на неудобства горожан, когда руководство спешит на заграничные курорты.
17:07:44 07-06-2024
Гость (15:05:01 07-06-2024) Они хотят закончить профилактику в июле, чтобы их начальство... Что вам мешает быть среди них, и не ныть по поводу воды?
17:07:46 07-06-2024
Гость (15:05:01 07-06-2024) Они хотят закончить профилактику в июле, чтобы их начальство... Что вам мешает быть среди них, и не ныть по поводу воды?
19:45:36 07-06-2024
Людмила (17:07:46 07-06-2024) Что вам мешает быть среди них, и не ныть по поводу воды?... Вы серьёзно спрашиваете, что нам мешает быть среди преступников СГК, нарушающих закон и отключающих воду на более длительный срок, нежели разрешено? Вы призываете к массовому неповиновению властям? К бунту?
21:10:21 07-06-2024
"Нет никакого понимания у завшивевших барнаульцев, даже не надейтесь! Сидим 2 недели в холоде, из крана ледяная вода, у вас хватает наглости, при бешенных тарифах, ещё и издеваться над нами, обрекать на простудные болезни. Много или мало порывов, нас не интересует. Пригоняйте больше техники, платите нормально работникам , меньше воруйте - вот меры, которые позволят включать воду соответственно заявленному графику."- Правильно! Молодец комментатор! СГК реально ПОЗОРНИКИ! Северо-Западную каждый год на одном и том же участке копают- а теперь еще и после укладки нового свежего асфальта его уже ломают своей техникой СГК!- ну это реально вредительство и издевательство какое-то! НИКОГДА воду вовремя не включают, отключить раньше- это да, а дать- еще недели две ждать будем теперь после этого заброса!!!
21:14:03 07-06-2024
Людмила (17:04:37 07-06-2024) Поставьте водонагреватель! Чай не в каменном веке живём!... Сама ставь, если денег куры не клюют.
08:56:39 08-06-2024
Каждый год копают одни и те же ямы, бросают и ни души в течении месяца. какие работы постоянно можно проводит в одном месте? "Все работают"... Где только эти "все" не в яме не у ямы. А зимой снова порывы да прорывы. Отмывание или как сейчас модно-освоение госбюджета. Потратили 5коп в карман 10 рублей положили. По другому не будет пока наказывать не начнут по-настоящему.
09:09:07 08-06-2024
Компания бракоделов и вредителей. Людей не должно интересовать, много повреждений или мало. Для людей и так по конским тарифам коммунальные услуги. Повреждения из-за некачественных труб и неправильной их эксплуатации. Копать по несколько раз в год на одном и том же месте - это ли не халатность и преступление? Да еще и раскопки за собой в порядок не приводят. Вредители! Почему администрации районов этот беспредел допускают? Почему прокуроры не на стороне жителей? Любят копать? Так пусть копают где-нибудь в Бодайбо.
09:14:21 08-06-2024
Хватит издеваться над людьми!!! Берите дополнительных рабочих на лето!! Заключайте с ними договоры гражданско-правового характера!!! Платите повышенные зарплаты и премии!!!Это не проблемы людей, которые платят вовремя коммуналку и сидят в холод без воды почти две недели!!
17:37:00 09-06-2024
Бесят, вечно одно и то же ((
16:33:41 10-06-2024
Всегда отключают раньше на сутки и никогда вовремя не включают, это из года в год. Надоела эта бесхалатность и такое отношение к людям.
Администрации районов и глава города куда смотрят? Пора уже и прокуратуре заняться этой организацией. За такие гигантские тарифы можно же нормально и в срок проводить все работы, а мы оплачиваем эту безхозяйственность
16:35:24 10-06-2024
Всегда отключают раньше на сутки и никогда вовремя не включают, это из года в год. Надоела эта бесхалатность и такое отношение к людям.
Администрации районов и глава города куда смотрят? Пора уже и прокуратуре заняться этой организацией. За такие гигантские тарифы можно же нормально и в срок проводить все работы, а мы оплачиваем эту безхозяйственность чиновников