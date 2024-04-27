Барнаульцам назвали места на территории города, где обитает много клещей
В их число вошли пригородные поселки и нагорная часть
27 апреля 2024, 15:30, ИА Амител
Клещ / Источник фото: unsplash.com
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю назвало самые эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности клещей в Барнауле. В их число вошли:
- аллея на проспекте Космонавтов;
- район лесополосы на улице Солнечная Поляна;
- территория бывшего парка "Юбилейный";
- нагорная часть Барнаула;
- поселки Южный, Власиха, Лебяжье, Черницкое;
- Научный Городок.
За прошедшую неделю в крае от клещей пострадало 345 человек.
Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратилось 525 человек. Из этого числа 336 жителей пострадали в окрестностях и на территориях городов, 189 – за городом и на дачах.
Читайте также в сюжете: Сезон клещей
17:49:51 27-04-2024
Эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности клещей обрабатывать не собираются?
21:14:06 27-04-2024
Гость (17:49:51 27-04-2024) Эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности... Репеллент и прививка от клещевого энцефалита в помощь
10:21:46 28-04-2024
Есть у меня традиция - 1 мая прогуляться по трассе здоровья. И ни разу еще не было, чтобы я не снял с себя клеща. Два раза кусали.