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Барнаульцам назвали места на территории города, где обитает много клещей

В их число вошли пригородные поселки и нагорная часть

27 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com
Клещ / Источник фото: unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю назвало самые эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности клещей в Барнауле. В их число вошли:

  • аллея на проспекте Космонавтов;
  • район лесополосы на улице Солнечная Поляна;
  • территория бывшего парка "Юбилейный";
  • нагорная часть Барнаула;
  • поселки Южный, Власиха, Лебяжье, Черницкое;
  • Научный Городок.

За прошедшую неделю в крае от клещей пострадало 345 человек.

Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратилось 525 человек. Из этого числа 336 жителей пострадали в окрестностях и на территориях городов, 189 – за городом и на дачах.

Барнаул Сезон клещей
Читайте также в сюжете: Сезон клещей

Комментарии 3

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Гость

17:49:51 27-04-2024

Эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности клещей обрабатывать не собираются?

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Гость

21:14:06 27-04-2024

Гость (17:49:51 27-04-2024) Эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности... Репеллент и прививка от клещевого энцефалита в помощь

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Гость

10:21:46 28-04-2024

Есть у меня традиция - 1 мая прогуляться по трассе здоровья. И ни разу еще не было, чтобы я не снял с себя клеща. Два раза кусали.

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