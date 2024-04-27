Барнаульцам назвали места на территории города, где обитает много клещей

В их число вошли пригородные поселки и нагорная часть

27 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю назвало самые эпидемиологически опасные места с высоким уровнем активности клещей в Барнауле. В их число вошли:

аллея на проспекте Космонавтов;

район лесополосы на улице Солнечная Поляна;

территория бывшего парка "Юбилейный";

нагорная часть Барнаула;

поселки Южный, Власиха, Лебяжье, Черницкое;

Научный Городок.

За прошедшую неделю в крае от клещей пострадало 345 человек.

Всего с начала сезона активности этих членистоногих (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратилось 525 человек. Из этого числа 336 жителей пострадали в окрестностях и на территориях городов, 189 – за городом и на дачах.