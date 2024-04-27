Клещи покусали 345 жителей Алтайского края за неделю

В регионе наблюдается интенсивный рост активности этих членистоногих

27 апреля 2024, 11:27, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 345 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратилось 525 человек из 57 районов. Среди них – 197 детей до 14 лет.

"Присасывание клещей в окрестностях и на территориях городов края зарегистрировано у 336 человек, остальные 189 человек пострадали при выезде на загородный отдых, на дачи", – подчеркнули в ведомстве.

Всего в регионе зарегистрировали девять случаев заболевания сибирским клещевым тифом у взрослых, также выявлен один заболевший с подозрением на клещевой вирусный энцефалит.

В ведомстве добавили, что сейчас наблюдается интенсивный рост активности клещей, а пик прогнозируется в мае. При выездах на природу специалисты советуют надевать защитную одежду, использовать репелленты и регулярно проводить само- и взаимоосмотры.

Ранее в Роспотребнадзоре региона рассказали, что клещей в 2024 году на Алтае ожидается много.