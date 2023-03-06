Барнаульцам назвали вещи, которыми будет "не лишним запастись" на экстренный случай

Город готовится к прохождению весеннего паводка

06 марта 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жителям Барнаула дали несколько советов на случай экстренной ситуации во время весеннего паводка, сообщает мэрия.

Если дом находится в зоне возможного подтопления, необходимо убирать снег на придомовой территории, чистить водоотводящие лотки, а также очищать кровлю.

"Документы упакуйте в непромокаемый пакет. Их, а также ценности и деньги сложите в одно место. Подготовьте личные вещи, предметы личной гигиены и продукты питания, которые можно унести с собой. Важно заранее определиться, где во время паводка будет находиться ваша семья, и сообщить адрес временного проживания соседям и председателю уличного комитета", – указали в мэрии.

Вещи в доме необходимо поднять на высокое место, продукты из подвалов и погребов следует достать. А лучше, если есть возможность всё это вывезти в безопасное место.

"Не лишним будет создать запас топлива, необходимых продуктов, наполнить ёмкости питьевой водой. В качестве аварийного освещения нужно иметь свечи, фонари, керосиновые лампы, подготовить сменную одежду – резиновые сапоги, непромокаемые плащи и куртки", – добавили власти города.

Телефоны диспетчерских служб:

Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88;

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщайте по телефону 112.

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