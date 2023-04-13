Отопление отключат, когда среднесуточная температура в Барнауле продержится на отметке +8 градусов в течение пяти дней, уточнили в СГК. Об этом ранее писал amic.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Но пока погода в регионе, в том числе в его столице, нестабильная.

Напомним, завтра днём, 14 апреля, в Алтайском крае значительно потеплеет до +13...+18 (местами по северо-востоку до +7...+12) градусов. А в Барнауле установится температура +14...+16°С. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

А на выходных снова начнёт холодать. Днём 15 апреля в Алтайском крае ожидается -2...+3 градуса, в Барнауле – от -1 до+1°С.