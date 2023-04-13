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Когда в Барнауле отключат отопление в 2023 году?

Стало известно, когда примерно в Барнауле завершится отопительный сезон 2023

13 апреля 2023, 15:30, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Специалисты СГК рассказали, когда в Барнауле отключат отопление в этом году.

Когда в городе может завершиться отопительный сезон – читайте на amic.ru.

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Когда и при каких условиях в Барнауле могут отключить отопление?

Отопление отключат, когда среднесуточная температура в Барнауле продержится на отметке +8 градусов в течение пяти дней, уточнили в СГК. Об этом ранее писал amic.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Но пока погода в регионе, в том числе в его столице, нестабильная.

Напомним, завтра днём, 14 апреля, в Алтайском крае значительно потеплеет до +13...+18 (местами по северо-востоку до +7...+12) градусов. А в Барнауле установится температура +14...+16°С. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

А на выходных снова начнёт холодать. Днём 15 апреля в Алтайском крае ожидается -2...+3 градуса, в Барнауле – от -1 до+1°С.

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Известна ли точная дата, когда в барнаульских домах отключат отопление?

Нет. Точная дата, когда в барнаульских домах отключат отопление, неизвестна.

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А когда отопительный сезон в Барнауле завершился в 2022 году?

В прошлом году отопительный сезон в Барнауле завершился 4 мая. Тогда столбики термометров уже показывали до +24 градусов.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул отопительный сезон

Комментарии 1

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Гость

15:49:36 13-04-2023

Когда в Барнауле отключат отопление в 2023 году? Ответ в статье актуален для всех годов!

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