Когда в Барнауле отключат отопление в 2023 году?
Стало известно, когда примерно в Барнауле завершится отопительный сезон 2023
13 апреля 2023, 15:30, Анастасия Бичакова
Специалисты СГК рассказали, когда в Барнауле отключат отопление в этом году.
Когда в городе может завершиться отопительный сезон – читайте на amic.ru.
Когда и при каких условиях в Барнауле могут отключить отопление?
Отопление отключат, когда среднесуточная температура в Барнауле продержится на отметке +8 градусов в течение пяти дней, уточнили в СГК. Об этом ранее писал amic.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Но пока погода в регионе, в том числе в его столице, нестабильная.
Напомним, завтра днём, 14 апреля, в Алтайском крае значительно потеплеет до +13...+18 (местами по северо-востоку до +7...+12) градусов. А в Барнауле установится температура +14...+16°С. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.
А на выходных снова начнёт холодать. Днём 15 апреля в Алтайском крае ожидается -2...+3 градуса, в Барнауле – от -1 до+1°С.
Известна ли точная дата, когда в барнаульских домах отключат отопление?
Нет. Точная дата, когда в барнаульских домах отключат отопление, неизвестна.
А когда отопительный сезон в Барнауле завершился в 2022 году?
В прошлом году отопительный сезон в Барнауле завершился 4 мая. Тогда столбики термометров уже показывали до +24 градусов.
15:49:36 13-04-2023
Когда в Барнауле отключат отопление в 2023 году? Ответ в статье актуален для всех годов!