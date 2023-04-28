Как отключиться от отопления раньше окончания отопительного сезона в Барнауле?
В СГК объяснили, как отключиться от отопления досрочно, до окончания отопительного сезона
28 апреля 2023, 17:20, Анастасия Бичакова
Точная дата, когда в Барнауле завершится отопительный сезон 2022-2023, пока неизвестна. Обычно батареи в жилых домах становятся холодными, только если среднесуточная температура от +8 градусов держится на улице в течение пяти дней.
Но если в доме (и в многоквартирном тоже) стало невыносимо душно, то отопление можно отключить раньше положенного дня. Как это сделать и куда обращаться – читайте на amic.ru.
Как многоквартирному дому отключиться от отопления раньше и к кому обращаться?
Первым делом этот вопрос, конечно же, нужно согласовать с соседями. Если большинство из них не против отключиться от отопления раньше, то коллективно обратитесь в управляющую компанию (УК).
"Управляйка" же в таком случае должна сама направить энергетикам ряд специальных документов: письменную заявку и протокол (либо решение совета дома) о досрочном окончании отопительного сезона. А дальше остаётся только ждать.
Хм, а если снова стало холодно, то можно вернуть отопление?
А если заявления не будет?
Тогда, как говорится, прошлое уже не вернуть: отопление в вашем многоквартирном доме снова подключат только следующей зимой.
Что делать, если жарко, но насовсем отключаться от отопления не хочется?
Выход есть. В этом случае тоже нужно обращаться в управляющую компанию или председателю ТСН, ТСЖ, ЖЭУ и т.д. Тогда на тепловом оборудовании в вашем доме отрегулируют параметры.
С многоквартирным домом понятно, но как досрочно отключить отопление в административном здании?
И куда направлять заявление?
Направить заявление можно по адресу: 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А также на электронную почту btsk@sibgenco.ru.
18:15:29 28-04-2023
Да заколебали! Откройте окна! В нашем доме такие экономные активисты отключили аж 1го февраля, чтобы не платить и сидеть в валенках. А другие вынуждены были включать обогреватели и платить за эл/энергию тысячи. Хватит самоуправства!!!
20:15:20 28-04-2023
Гость (18:15:29 28-04-2023) Да заколебали! Откройте окна! В нашем доме такие экономные а... у меня окна не закрываются несколько дней и в квартире 30 градусов и пыль по колено с улицы. мне стену выломать или что?! может предложите от духоты сдохнуть? и так уже две ночи дома не ночую, тк невозможно! прихожу только несчастных питомцев кормить и побрызгать на них водичкой...
22:51:18 28-04-2023
Элен без ребят (20:15:20 28-04-2023) у меня окна не закрываются несколько дней и в квартире 30 гр... Не пойму, что сложного перекрыть вентиль на батарее и окна закрыть рулонными шторами от света, протереть пол от пыли не сложно, а вечером открыть окна, ведь уже ветра нет... Скоро похолодает. Что вы как маленькие(
23:39:47 28-04-2023
Элен без ребят (20:15:20 28-04-2023) у меня окна не закрываются несколько дней и в квартире 30 гр... Вентили на батареях отопления есть? Если есть, закройте, если нет, установите, а пока закройте батареи покрывалами или чем другим.
22:04:01 28-04-2023
Гость (18:15:29 28-04-2023) Да заколебали! Откройте окна! В нашем доме такие экономные а... не звезди
08:13:33 29-04-2023
22:04, да правду говорю, проголосовали и поставили на самый минимум, от которого толку нет. Три - четыре квартиры были против, но никто не слушал. Два месяца жуткого холода, с обогревателями. Живут, в основном, бабки, получают субсидии и всё равно платить не хотят.
10:37:31 30-04-2023
у меня перекрыты батареи. в квартире 30 градусов с открытыми окнами. стояк жарит, его не могу закрыть покрывалом. это реально не нормально. вы прогноз посмотрите, плюс 23-26, кто тут замерз? и почему я платить должна за этот дурдом? але, администрация, проснитесь уже, в УК сказали, что ничего убавлять не будут, пока отмашки не будет от города.