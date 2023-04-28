В СГК объяснили, как отключиться от отопления досрочно, до окончания отопительного сезона

28 апреля 2023, 17:20, Анастасия Бичакова

Батарея / Фото: amic.ru

Точная дата, когда в Барнауле завершится отопительный сезон 2022-2023, пока неизвестна. Обычно батареи в жилых домах становятся холодными, только если среднесуточная температура от +8 градусов держится на улице в течение пяти дней.

Но если в доме (и в многоквартирном тоже) стало невыносимо душно, то отопление можно отключить раньше положенного дня. Как это сделать и куда обращаться – читайте на amic.ru.

1 Как многоквартирному дому отключиться от отопления раньше и к кому обращаться? Первым делом этот вопрос, конечно же, нужно согласовать с соседями. Если большинство из них не против отключиться от отопления раньше, то коллективно обратитесь в управляющую компанию (УК). "Управляйка" же в таком случае должна сама направить энергетикам ряд специальных документов: письменную заявку и протокол (либо решение совета дома) о досрочном окончании отопительного сезона. А дальше остаётся только ждать.

2 Хм, а если снова стало холодно, то можно вернуть отопление? Да, можно, но только если отопительный сезон не закончился. И помните: для этого нужно подать новое заявление, уточняет пресс-служба барнаульского СГК.

3 А если заявления не будет? Тогда, как говорится, прошлое уже не вернуть: отопление в вашем многоквартирном доме снова подключат только следующей зимой.

4 Что делать, если жарко, но насовсем отключаться от отопления не хочется? Выход есть. В этом случае тоже нужно обращаться в управляющую компанию или председателю ТСН, ТСЖ, ЖЭУ и т.д. Тогда на тепловом оборудовании в вашем доме отрегулируют параметры.

5 С многоквартирным домом понятно, но как досрочно отключить отопление в административном здании? С этим всё проще. Достаточно направить телефонограмму в Барнаульскую теплосетевую компанию (это подразделение СГК). А там уже разберутся.