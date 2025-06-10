Барнаульцам рассказали, где пройдут основные праздничные мероприятия в честь Дня России

Отмечать праздник будут в каждом районе города

10 июня 2025, 12:40, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула утвердили план мероприятий, посвященных Дню России, сообщил замглавы горадминистрации по соцполитике Александр Артемов.

На совещании в мэрии он рассказал, что традиционно 12 июня начнется с поднятия флага РФ и возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести".

Основные мероприятия пройдут на площади Сахарова. С 10:00 до 20:00 там проведут спортивную и творческую программы, выставки и молодежные акции. Также состоится концерт с участием лучших коллективов города.

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут в каждом районе Барнаула.

Ранее в мэрии предупредили, что в районе площади Сахарова перекроют два участка дорог для подготовки и проведения праздника.