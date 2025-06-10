В центре Барнаула перекроют движение накануне Дня России

Ограничения будут длиться с 11 по 13 июня

10 июня 2025, 08:45, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на двух участках перекроют движение транспорта для подготовки и проведения празднования Дня России, сообщили в мэрии.

Ограничения введут с 08:00 11 июня до 12:00 13 июня по всей ширине:

проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова;

улицы Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

В связи с празднованием Дня России выходные продлятся четыре дня, с 12 по 15 июня. На работу нужно будет вернуться только в понедельник, 16-го числа.