В центре Барнаула перекроют движение накануне Дня России
Ограничения будут длиться с 11 по 13 июня
10 июня 2025, 08:45, ИА Амител
День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле на двух участках перекроют движение транспорта для подготовки и проведения празднования Дня России, сообщили в мэрии.
Ограничения введут с 08:00 11 июня до 12:00 13 июня по всей ширине:
- проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова;
- улицы Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.
В связи с празднованием Дня России выходные продлятся четыре дня, с 12 по 15 июня. На работу нужно будет вернуться только в понедельник, 16-го числа.
09:20:55 10-06-2025
и оставить так - пусть будет пешеходная зона.
побольше культурных объектов туда понаставить - пивнушек, боулингов, стрип-клубов желательно побольше, кальянных...
09:31:53 10-06-2025
Как вы задолбали со своими показушными перекрытиями. Зачем это нужно, снова движение в городе в известную позу ставить ? Нет других мест в городе что-ли, где не нужно ничего перекрывать ? У Старого базара большая пешеходная улица, проводите там.
09:55:24 10-06-2025
Гость (09:31:53 10-06-2025) Как вы задолбали со своими показушными перекрытиями. Зачем э... Враги народа
10:01:32 10-06-2025
Гость (09:31:53 10-06-2025) Как вы задолбали со своими показушными перекрытиями. Зачем э... А ещё и на Красноармейском рельсы раскопали
11:19:45 10-06-2025
Гость (10:01:32 10-06-2025) А ещё и на Красноармейском рельсы раскопали... вот всегда прикалывало - судя по числу машинок, в транваях ездят те, кто развлечения ради решил прокатиться.
да уберите вы эти рельсы уже - пару полос добавится, пробок будет меньше, город вздохнет свободнее и расправит плечи.
11:29:27 10-06-2025
Musik (11:19:45 10-06-2025) вот всегда прикалывало - судя по числу машинок, в транваях е... а как на работу добираться тем, у кого машины нет?
12:26:58 10-06-2025
Гость (11:29:27 10-06-2025) а как на работу добираться тем, у кого машины нет?... Т.к. метро в городе не работает, будет уважительная причина на работу не ходить.
12:08:13 10-06-2025
Musik (11:19:45 10-06-2025) вот всегда прикалывало - судя по числу машинок, в транваях е... Да, когда-то только родня знала, что ты дурачок, зато теперь появился интернет...
11:23:14 10-06-2025
Musik (11:19:45 10-06-2025) вот всегда прикалывало - судя по числу машинок, в транваях е... и автобусы можно убрать, они или не ходят или переполненные идут в час пик, пусть все по центру пешком передвигаются, пусть будет пешеходная зона.