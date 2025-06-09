Через месяц после майских россиян ждут еще одни длинные выходные

09 июня 2025, 08:30, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 июня началась ультракороткая рабочая неделя, которая продлится три дня из-за празднования Дня России. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.

О том, сколько дней мы будем отдыхать и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.

Сколько рабочих дней будет на этой ультракороткой неделе?

Три. Те, кто трудится на пятидневке, будут работать лишь в понедельник, вторник и среду.

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2025 году?

В этом году нас ждут четыре выходных дня подряд.

Какие дни будут выходными?

Мы будем отдыхать в четверг (12 июня), пятницу (13 июня), субботу (14 июня) и воскресенье (15 июня).

Будет ли среда, 11 июня, сокращенным рабочим днем?

Да. Согласно Трудовому кодексу РФ, день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Так что в среду с работы можно будет уйти чуть раньше.

Когда нужно выходить на работу?

К работе нужно будет вернуться в понедельник, 16 июня.