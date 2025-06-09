Ультракороткая неделя по случаю Дня России. Сколько дней мы будем отдыхать
Через месяц после майских россиян ждут еще одни длинные выходные
09 июня 2025, 08:30, ИА Амител
9 июня началась ультракороткая рабочая неделя, которая продлится три дня из-за празднования Дня России. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.
О том, сколько дней мы будем отдыхать и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.
Сколько рабочих дней будет на этой ультракороткой неделе?
Три. Те, кто трудится на пятидневке, будут работать лишь в понедельник, вторник и среду.
Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2025 году?
В этом году нас ждут четыре выходных дня подряд.
Какие дни будут выходными?
Мы будем отдыхать в четверг (12 июня), пятницу (13 июня), субботу (14 июня) и воскресенье (15 июня).
Будет ли среда, 11 июня, сокращенным рабочим днем?
Да. Согласно Трудовому кодексу РФ, день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Так что в среду с работы можно будет уйти чуть раньше.
Когда нужно выходить на работу?
К работе нужно будет вернуться в понедельник, 16 июня.
08:55:34 09-06-2025
уже со своими отдыхАми надоели
для школьников и студентов наверное нормально, у кого зп от 250К и это оклад - тоже нормальное.
вем остальным работать надо, а все учреждения с четверга до понедельника будут закрыты.
10:22:47 09-06-2025
Гость (08:55:34 09-06-2025) уже со своими отдыхАми надоелидля школьников и студентов... Не ной, отлично что выходные, дела хоть домашние можно разгрести будет, обычных выходных для этого не хватает
10:37:00 09-06-2025
Гость (10:22:47 09-06-2025) Не ной, отлично что выходные, дела хоть домашние можно разгр... три дня отдыхать придется, потому то экономике уже лет 5 как отдыхает ))
кому-то в кайф. мне на учебу и переезд детям нужно заработать, поэтому каждый рабочий день - это деньги
10:56:03 09-06-2025
Гость (10:37:00 09-06-2025) три дня отдыхать придется, потому то экономике уже лет 5 к... Дети должны сами зарабатывать, иначе ценить не будут. И на бесплатное видимо дети не потянули, сдулись, не смогли поступить, теперь на платном с родителей деньги тянут ? :-) Так и будут тянуть все оставшееся время.
А отдых - понятие относительное, я например подвеску у своей машины переберу в гараже, а то в сервисах что-то совсем прифигели, на мой японский сарай цены просто конские ломят при крайне низком качестве работ. А тут я сделаю точно все как надо, смажу все как надо и где надо, все сайленты выставлю по меткам, а не так как их в сервисе как попало втыкают, а потом они через год выходят из строя.
11:11:20 09-06-2025
Гость (10:56:03 09-06-2025) Дети должны сами зарабатывать, иначе ценить не будут. И на б... здесь не бесплатное, не тем более, платное не надо.
подвеску перебирайте или траву на даче косите - дело добровольное
12:55:45 09-06-2025
Гость (10:22:47 09-06-2025) Не ной, отлично что выходные, дела хоть домашние можно разгр... Хватает только бухать на дачах