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Ультракороткая неделя по случаю Дня России. Сколько дней мы будем отдыхать

Через месяц после майских россиян ждут еще одни длинные выходные

09 июня 2025, 08:30, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 июня началась ультракороткая рабочая неделя, которая продлится три дня из-за празднования Дня России. По случаю торжества россиян ждут длинные выходные.

О том, сколько дней мы будем отдыхать и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.

Сколько рабочих дней будет на этой ультракороткой неделе?

Три. Те, кто трудится на пятидневке, будут работать лишь в понедельник, вторник и среду.

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2025 году?

В этом году нас ждут четыре выходных дня подряд.

Какие дни будут выходными?

Мы будем отдыхать в четверг (12 июня), пятницу (13 июня), субботу (14 июня) и воскресенье (15 июня).

Будет ли среда, 11 июня, сокращенным рабочим днем?

Да. Согласно Трудовому кодексу РФ, день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Так что в среду с работы можно будет уйти чуть раньше.

Когда нужно выходить на работу?

К работе нужно будет вернуться в понедельник, 16 июня.

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Комментарии 6

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Гость

08:55:34 09-06-2025

уже со своими отдыхАми надоели
для школьников и студентов наверное нормально, у кого зп от 250К и это оклад - тоже нормальное.
вем остальным работать надо, а все учреждения с четверга до понедельника будут закрыты.

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Гость

10:22:47 09-06-2025

Гость (08:55:34 09-06-2025) уже со своими отдыхАми надоелидля школьников и студентов... Не ной, отлично что выходные, дела хоть домашние можно разгрести будет, обычных выходных для этого не хватает

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Гость

10:37:00 09-06-2025

Гость (10:22:47 09-06-2025) Не ной, отлично что выходные, дела хоть домашние можно разгр... три дня отдыхать придется, потому то экономике уже лет 5 как отдыхает ))
кому-то в кайф. мне на учебу и переезд детям нужно заработать, поэтому каждый рабочий день - это деньги

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Гость

10:56:03 09-06-2025

Гость (10:37:00 09-06-2025) три дня отдыхать придется, потому то экономике уже лет 5 к... Дети должны сами зарабатывать, иначе ценить не будут. И на бесплатное видимо дети не потянули, сдулись, не смогли поступить, теперь на платном с родителей деньги тянут ? :-) Так и будут тянуть все оставшееся время.
А отдых - понятие относительное, я например подвеску у своей машины переберу в гараже, а то в сервисах что-то совсем прифигели, на мой японский сарай цены просто конские ломят при крайне низком качестве работ. А тут я сделаю точно все как надо, смажу все как надо и где надо, все сайленты выставлю по меткам, а не так как их в сервисе как попало втыкают, а потом они через год выходят из строя.

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Гость

11:11:20 09-06-2025

Гость (10:56:03 09-06-2025) Дети должны сами зарабатывать, иначе ценить не будут. И на б... здесь не бесплатное, не тем более, платное не надо.
подвеску перебирайте или траву на даче косите - дело добровольное

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Гость

12:55:45 09-06-2025

Гость (10:22:47 09-06-2025) Не ной, отлично что выходные, дела хоть домашние можно разгр... Хватает только бухать на дачах

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