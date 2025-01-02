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Стало известно, какие спортивные соревнования пройдут в Барнауле в праздники

Горожан ждут состязания по футзалу, хоккею, шахматам и другим видам спорта

02 января 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Chris Liverani / unsplash.com
Фото: Chris Liverani / unsplash.com

В новогодние и рождественские праздники в Барнауле пройдут различные спортивные мероприятия, сообщили в мэрии.

С 3 по 8 января горожан ждут турниры и соревнования по футзалу, хоккею, шахматам, баскетболу и другим видам спорта.

Полное расписание мероприятия – в афише:

Барнаул Спорт Новый год
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