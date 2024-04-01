Почему вода в кранах в Барнауле помутнела и опасна ли она для здоровья?

Тоже заметили, что вода поменяла свой цвет? Сейчас все объясним

01 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: вода из под крана/imghub.ru

Вода в кранах жителей Барнаула в последнюю неделю поменяла свой цвет: стала более мутной и с желтоватым налетом. Причем речь идет не только о холодной воде, но и о горячей. И это не первый случай, обычно это происходит весной. Рассказываем, почему именно вода изменила свой цвет и самое главное — опасна ли она для здоровья.

Почему холодная вода изменила свой цвет?

Все очень просто. Это связано с паводковым периодом. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым Обь становится не такой чистой, как зимой. Зимой из крана барнаульцев бежит вода в три градуса цветности, cейчас она в пределах шести-семи. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора, поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. Многим он может не понравится.

Как пояснили в пресс-службе барнаульского Водоканала, уже в двадцатых числах марта сотрудники ресурсоснабжающей организации заметили первые изменения в составе речной воды, и до полного исчезновения льда ее состав продолжит меняться. Обычно это происходит в середине апреля. Этот период можно назвать самым напряженным временем для специалистов очистных сооружений и лабораторий.

В Водоканале объяснили, что заранее готовятся к загрязнению воды: покупают реагенты, а также регулярно проверяют состав воды.

А горячая вода тоже мутная?

Да. Как пояснили в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании", дело в том, что холодная и горячая вода – одна и та же вода, только разных температур. Трубы с теплоносителем нагревают трубы с водопроводной водой, соприкасаясь в теплообменнике центрального теплового пункта.

"Эта особенность системы заставляет нас как бы делить ответственность за качество горячей воды с другой ресурсоснабжающей организацией", - пояснили в компании.

А такая вода опасна для человека?

Вода пусть и поменяла свой цвет, но не стала от этого плохой, непригодной для питья. Она просто стала другого цвета и запаха. В любом случае, если вода во время паводка смущает, употребляйте бутилированную.

Прежде чем попасть в дома барнаульцев, вода проходит длинный путь из отстойников и фильтров. Эти фильтры промывают каждые 24 часа. Почитать подробнее об этом можно в нашем большом материале.