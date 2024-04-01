Почему вода в кранах в Барнауле помутнела и опасна ли она для здоровья?
Тоже заметили, что вода поменяла свой цвет? Сейчас все объясним
01 апреля 2024, 12:20, ИА Амител
Вода в кранах жителей Барнаула в последнюю неделю поменяла свой цвет: стала более мутной и с желтоватым налетом. Причем речь идет не только о холодной воде, но и о горячей. И это не первый случай, обычно это происходит весной. Рассказываем, почему именно вода изменила свой цвет и самое главное — опасна ли она для здоровья.
Почему холодная вода изменила свой цвет?
Все очень просто. Это связано с паводковым периодом. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым Обь становится не такой чистой, как зимой. Зимой из крана барнаульцев бежит вода в три градуса цветности, cейчас она в пределах шести-семи. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора, поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. Многим он может не понравится.
Как пояснили в пресс-службе барнаульского Водоканала, уже в двадцатых числах марта сотрудники ресурсоснабжающей организации заметили первые изменения в составе речной воды, и до полного исчезновения льда ее состав продолжит меняться. Обычно это происходит в середине апреля. Этот период можно назвать самым напряженным временем для специалистов очистных сооружений и лабораторий.
В Водоканале объяснили, что заранее готовятся к загрязнению воды: покупают реагенты, а также регулярно проверяют состав воды.
А горячая вода тоже мутная?
Да. Как пояснили в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании", дело в том, что холодная и горячая вода – одна и та же вода, только разных температур. Трубы с теплоносителем нагревают трубы с водопроводной водой, соприкасаясь в теплообменнике центрального теплового пункта.
"Эта особенность системы заставляет нас как бы делить ответственность за качество горячей воды с другой ресурсоснабжающей организацией", - пояснили в компании.
А такая вода опасна для человека?
Вода пусть и поменяла свой цвет, но не стала от этого плохой, непригодной для питья. Она просто стала другого цвета и запаха. В любом случае, если вода во время паводка смущает, употребляйте бутилированную.
Прежде чем попасть в дома барнаульцев, вода проходит длинный путь из отстойников и фильтров. Эти фильтры промывают каждые 24 часа. Почитать подробнее об этом можно в нашем большом материале.
12:35:34 01-04-2024
Во времена СССР в Барнауле вода так хлорировалась, что глаза щипало, то же самое в Новокузнецке- после душа с такой водой чешешься, как макака... Зато никакая хворь там не живёт, в особенности нифига не полезные протей и плесень... В кувшинчике-фильтре отстоялась вода пару часов и уже ничем не пахнет и не мутная...
13:11:15 01-04-2024
Там очистные сооружения ,наверно, с советских времён не менялись,как и всё у нас ?Поэтому и имеем такой вонючий и болотный напиток?А уж о полезности такой воды ,даже говорить нечего- наверно от всех болезней сразу лечит?Прям эликсир молодости.
14:37:27 01-04-2024
На прошедшей неделе очень пахло хлоркой, а сегодня даже после фильтра она как-то скрасна и пахнет тухлятиной. За эти 2 недели , а может месяц, не брать с нас за воду, потому что ее пить невозможно. Представляете что у нас в организме если унитаз не отмывается?
15:54:31 01-04-2024
А зубы чистить можно такой водой или кипятить надо.И в обще мы платим за воду ,а её нельзя пить и готовить и ещё мы должны покупать бутылированую воду.Пусть пенсам привозят бесплатно,а чё прикиньте сколько надо воды покупать. Подсчитайте на каждый день сколько воды нужно.
17:30:29 01-04-2024
Она ещё и пахнет как из лужи...
17:40:01 01-04-2024
Было бы честно сделать за этот период перерасчет за воду. Т.к её действительно пить нельзя
18:24:57 01-04-2024
Лариса (17:40:01 01-04-2024) Было бы честно сделать за этот период перерасчет за воду. Т.... А вы что её пьёте что ли?
19:02:24 01-04-2024
Лариса (17:40:01 01-04-2024) Было бы честно сделать за этот период перерасчет за воду. Т.... Кто вам перерасчёт сделает. Они пока не Подавятся ртом и жопай жрать будут. А народ и такое стерпит.
07:19:16 02-04-2024
Лариса (17:40:01 01-04-2024) Было бы честно сделать за этот период перерасчет за воду. Т.... Не пьете, значит по счетчику меньше расход. Вот весь и перерасчет!
08:40:52 04-04-2024
Гость (07:19:16 02-04-2024) Не пьете, значит по счетчику меньше расход. Вот весь и перер... Платим за качество воды в любом количестве
18:16:54 01-04-2024
Ну да. Водичка идёт мутноватая. Сейчас заметил.
18:45:57 01-04-2024
Деньги за воду дерут теже, а пичкают дермом.
18:58:37 01-04-2024
Как у вас всё просто. Бабло грибут, а качества нет. Ну очень просто. Зачем вкладывать в очистные если итак хавают.
19:52:13 01-04-2024
А у нас и без поводка вода плохая не успеваем фильтры сами менять. Но зато за всё платим бешеные деньги. И не проверишь, куда уходят деньги.
19:59:34 01-04-2024
Вода не просто мутная, она воняет химией и тиной! Не спасает бытовой фильтр. Более того, заметил что собака после этой воды стала ходить жидкими стулом и её стало тошнить.
21:56:14 01-04-2024
Макс (19:59:34 01-04-2024) Вода не просто мутная, она воняет химией и тиной! Не спасает... Пишите обращения в роспортребнадзор
21:55:02 01-04-2024
Пишите массово обращения в роспотребнадзор и прокуратуру
23:10:37 01-04-2024
То что сейчас в кранах вода плохая могу понять. Но почему там известь постоянно, вот в чем вопрос. У нас в крае вода в этом плане плохая. В чайнике через два дня плавают известковые хахаряшки . и один из самых больших в России процент желчекаменной болезни у людей. Воду пьем плохую, а потом приходится операции делать.
00:01:05 02-04-2024
Запасаемся крещенской водой. В лютые морозы вода из крана - чистейшая и даже в квартире сохраняется до весны. Если на балконе хранить, то после разморозки минералы выпадают в осадок - вода кристальная и вкусная.
06:36:48 02-04-2024
В магазинах раскупили воду в 5 литровых банках.Пить водопроводную неприятно.Ну у нас все не так - то трубы,то талые воды.
11:33:18 02-04-2024
То есть то, что вода со вкусом земли это норма? 🤮
17:50:34 02-04-2024
В Москве и крупных городах европейской части России водопроводную воду не хлорируют, а фторируют. В чем отличие - в разы кариес и проблемы зубов больше у нас. А если весной пить нашу водопроводную воду, когда содержание хлора превышено в несколько раз, - можно вообще без зубов остаться. Еще в СССР был проект перевода города на артезианскую воду из скважин, что в разы чище и полезнее.
10:28:23 04-04-2024
Живём как поломники у берегов священного Ганга.