"Стимпанк" и статуи. Стало известно о первых мероприятиях ко Дню города в Барнауле

Появились первые подробности празднования Дня города в Барнауле

10 июня 2023, 06:15, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

До Дня города в Барнауле еще далеко. Он пройдет в краевой столице только в сентябре, однако подготовка к празднику уже началась. Так, на портале госзакупок появилось несколько лотов, касающихся праздничных мероприятий в Индустриальном районе и на ул. Мало-Тобольской. Amic.ru рассказывает, что именно там запланировано.

Что будет в Индустриальном районе?

8 июня на госзакупках появился лот, касающийся концерта в парке "Лесная сказка", а также на ул. 30 лет СССР, 12, и во Дворце культуры города Барнаула (ул. Антона Петрова, 146а). Начальная цена лота – 267 тысяч рублей. Желающие организовать мероприятие смогут подавать заявки до 16 июня.

В "Лесной сказке" исполнитель должен будет обеспечить бесперебойное техническое и звуковое сопровождение мероприятия на сцене со зрителями. Длиться концерт будет два часа. Подрядчик будет регулировать режиссерскую работу, привлечет творческие коллективы, организует постановку концертной программы. Эта программа должна будет включать в себя патриотичные художественные номера (песни и танцы) и выступление не менее двух одиночных исполнителей, которые споют по три песни каждый. Также на сцене появится не менее двух танцевальных и вокальных коллективов, а вести мероприятие будут двое ведущих.

На ул. 50 лет СССР, 12, пройдет наградное мероприятие "Доска почета", оно продлится 40 минут. Подрядчик отвечает за его постановку и проведение, за работу ведущего, фотосъемку, предоставление звукового оборудование, бланков и роз.

Во Дворце культуры Барнаула на ул. Антона Петрова, 146а, состоится мероприятие "Гордость района" продолжительностью один час. Исполнитель отвечает за режиссерско-постановочную работу, за работу двух ведущих, предоставление бланков и роз.

Контракт на все мероприятия будет действовать до 30 декабря 2023 года, а значит, до этого дня День города точно состоится.

Ул. Мало-Тобольская в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что будет на ул. Мало-Тобольской?

24 мая на госзакупках появился лот по проведению выставки "Барнаул туристский" и выставочно-ярмарочного мероприятий на День города. Подрядчик уже определен, ему заплатят за работу 2,7 миллиона рублей. Мероприятия пройдут на улице Мало-Тобольской до 30 сентября 2023 года.

Ярмарка будет длиться не менее 10 часов. Для нее подрядчик уже разработал концепцию, он привлечет не менее 25 бизнес-предприятий к выставке и разработает план-схему территории. Там будут зоны торговли, выставки, открытой кухни для проведения кулинарных мастер-классов, питания, торговли уличной едой, зоны для проведения детской анимационной программы, для интерактивного розыгрыша подарков от участников мероприятия, фотозона и входная группа.

Также в обязанности фирмы-победителя входит праздничное оформление ярмарки, разработка ее сценария, организация зоны торговли, мастер-классов, зоны питания, зоны аквагрима, оформление фотозон и так далее.

Подрядчик разработает и единый стиль выставки и ярмарки. В задании сказано, что он должен частично использовать стиль "Стимпанка" (направление, вдохновленное технологиями и фантастикой XIX века, в первую очередь паровыми машинами).

В программе выставки "Барнаул туристский" обязательно должно быть выступление не менее двух ведущих, не менее четырех музыкальных групп и танцевальных коллективов. Один из танцевальных коллективов выступит под барабаны. Также на выставке пройдет арт-выставка современного искусства, там будет фотозона в стиле "Барнаульского метрополитена".

На Мало-Тобольской организуют историческую зону. Там поставят не менее трех живых статуй значимых исторических личностей, внесших вклад в развитие Барнаула.

По пешеходной улице должно быть два аниматора, одетых в костюмы в стиле "Стимпанк".

На мероприятии разыграют 40 сертификатов на пешеходные экскурсии по исторической части Барнаула. Для гостей организуют восемь игровых зон, на которых будут работать два инструктора.

Запланирован мастер-класс от кузнеца. У него будет полный набор инструментов – горн, наковальня и молот. А также ожидается мастер-класс от гончара, мастер-класс по мозаике в стиле "Стимпанк" и "Ар-нуво", мастер-классы по росписи на деревянных спилах, деревянных значках, живописи и созданию татуировок на полотне.

По истории города и его достопримечательностям на Мало-Тобольской проведут квиз-игру "Барнаул туристский" длительностью 30-40 минут. Также будет один масштабный квест не менее чем их пяти локаций.

В так называемой "Современной зоне" представят театральную постановку, которая отразит этапы развития Барнаула с использованием стиля "Стимпанк". С помощь него покажут и создание паровой машины. Также будет танцевальная постановка в стиле разных этапов становления Барнаула.

В детской игровой зоне устроят шоу с жидким азотом, кинетическим песком и с работой не менее одного аниматора в образе ученого XVIII века. Там же установят не менее двух генераторов мыльных пузырей и гигантских раскрасок.

А салют будет?

Да, он пройдет на площади Сахарова. Время салюта пока не определено.

Когда пройдет День города?

Пока неизвестно, точно дату власти еще не анонсировали. Но источники amic.ru сообщали, что праздник состоится 2 сентября.