Барнаульцев предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
Пешеходов и водителей призывают к осторожности
20 июня 2025, 08:31, ИА Амител
В Алтайском крае в первой половине дня 20 июня ожидаются ливни с градом, грозы и сильный ветер, сообщили в администрации Барнаула.
"В первой половине дня 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", – рассказали в мэрии.
Жителей города и региона призывают переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице – обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям также следует быть осторожными.
Ранее в МЧС предупредили, что погода ухудшится в Алтайском крае вплоть до начала ночи 22 июня. Осадки ожидаются по всему региону.
09:03:27 20-06-2025
На улице тишина, где дождь с крупным градом, и шквалистым ветром до 25м/с? Снова обманули? 😎😡
09:22:59 20-06-2025
Сергей (09:03:27 20-06-2025) На улице тишина, где дождь с крупным градом, и шквалистым ве... Не переживай, лень только начался. Все тебе будет.
09:34:55 20-06-2025
прекрасная иллюстрация.
"Жизнь нашу можно удобно сравнивать со своенравною рекою, на поверхности которой плавает чёлн, иногда укачиваемый тихоструйною волною, нередко же задержанный в своем движении мелью и разбиваемый о подводный камень.— Нужно ли упоминать, что сей утлый чёлн на рынке скоропреходящего времени есть не кто иной, как сам человек?"
Козьма Прутков