Барнаульцев предупредили о ливнях с градом и сильном ветре

Пешеходов и водителей призывают к осторожности

20 июня 2025, 08:31, ИА Амител

Фото: MItodru Ghosh / unsplash.com

В Алтайском крае в первой половине дня 20 июня ожидаются ливни с градом, грозы и сильный ветер, сообщили в администрации Барнаула.

"В первой половине дня 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более", – рассказали в мэрии.

Жителей города и региона призывают переждать непогоду в капитальном строении, а при нахождении на улице – обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям также следует быть осторожными.

Ранее в МЧС предупредили, что погода ухудшится в Алтайском крае вплоть до начала ночи 22 июня. Осадки ожидаются по всему региону.