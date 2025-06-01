Вильфанд предупредил, что июнь на Алтае будет теплее нормы

Также потепление ожидается и в других регионах Сибири

01 июня 2025, 13:35, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, среднемесячная температура выше нормы ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве. Кроме того, теплее будет на большей части Северо-Западного федерального округа и почти на всей территории Урала.

Напомним, что в июне метеорологи предсказали, что предстоящее лето в России будет сухим и жарким. Рекордное тепло ожидается во всех крупных городах, а также в Арктике. Осадков же будет значительно ниже нормы.

Вместе с тем Вильфанд отмечал, что полностью ориентироваться на подобные прогнозы россиянам не стоит. В мире не существует методов, которые позволяют в долгосрочной перспективе прогнозировать экстремальные погодные условия.