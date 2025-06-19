Грозы и сильные дожди с градом ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время
Осадки прогнозируют на всей территории региона
19 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
Погода ухудшится в Алтайском крае в период со второй половины 19 июня до начала ночи 22 июня, предупредили в МЧС региона.
"Местами ожидаются дожди, грозы, при грозах временами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от слабых до умеренных", – подчеркнули в ведомстве.
При этом самый сильный ветер прогнозируют в эти дни в районах:
- Благовещенском;
- Волчихинском;
- Завьяловском;
- Новичихинском;
- Поспелихинском;
- Родинском;
- Романовском;
- Тюменцевском.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле.
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