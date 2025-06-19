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Грозы и сильные дожди с градом ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время

Осадки прогнозируют на всей территории региона

19 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com
Источник фото: NOAA / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае в период со второй половины 19 июня до начала ночи 22 июня, предупредили в МЧС региона.

"Местами ожидаются дожди, грозы, при грозах временами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от слабых до умеренных", – подчеркнули в ведомстве.

При этом самый сильный ветер прогнозируют в эти дни в районах:

  • Благовещенском;
  • Волчихинском;
  • Завьяловском;
  • Новичихинском;
  • Поспелихинском;
  • Родинском;
  • Романовском;
  • Тюменцевском.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле.

Алтайский край Погода

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