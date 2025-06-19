Грозы и сильные дожди с градом ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время

Осадки прогнозируют на всей территории региона

19 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае в период со второй половины 19 июня до начала ночи 22 июня, предупредили в МЧС региона.

"Местами ожидаются дожди, грозы, при грозах временами сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от слабых до умеренных", – подчеркнули в ведомстве.

При этом самый сильный ветер прогнозируют в эти дни в районах:

Благовещенском;

Волчихинском;

Завьяловском;

Новичихинском;

Поспелихинском;

Родинском;

Романовском;

Тюменцевском.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал главную причину повышения температуры на Земле.