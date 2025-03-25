НОВОСТИТранспорт

Барнаульцев предупредили об отключениях светофоров на Попова, Ленина и Павловском тракте

Специалисты будут обновлять программное обеспечение устройств

25 марта 2025, 16:45, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru
Светофор / Фото: amic.ru

В Барнауле с 26 по 28 марта на светофорах проведут профилактические работы, сообщили в администрации города.

В эти дни специалисты будут обновлять программное обеспечение устройств, в связи с чем возможны их отключения не более чем на 10 минут.

Работы проведут в три этапа:

  • первый – 26 марта на улице Попова;
  • второй – 27 марта на Павловском тракте;
  • третий – 28 марта на проспекте Ленина.

Водителям и пешеходам следует быть внимательными и соблюдать ПДД.

Барнаул светофоры

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:58:35 25-03-2025

сделают еще хуже чем есть. раньше чтобы пересечь Ленина приходилось ждать минуту, теперь по две.
теперь пробки по всем прилегающим улицам.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Катя

10:37:56 26-03-2025

Когда уже починят светофор на перекрёстке ул. Сизова - пр. Комсомольский -?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров