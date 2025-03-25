Барнаульцев предупредили об отключениях светофоров на Попова, Ленина и Павловском тракте
Специалисты будут обновлять программное обеспечение устройств
25 марта 2025, 16:45, ИА Амител
Светофор / Фото: amic.ru
В Барнауле с 26 по 28 марта на светофорах проведут профилактические работы, сообщили в администрации города.
В эти дни специалисты будут обновлять программное обеспечение устройств, в связи с чем возможны их отключения не более чем на 10 минут.
Работы проведут в три этапа:
- первый – 26 марта на улице Попова;
- второй – 27 марта на Павловском тракте;
- третий – 28 марта на проспекте Ленина.
Водителям и пешеходам следует быть внимательными и соблюдать ПДД.
16:58:35 25-03-2025
сделают еще хуже чем есть. раньше чтобы пересечь Ленина приходилось ждать минуту, теперь по две.
теперь пробки по всем прилегающим улицам.
10:37:56 26-03-2025
Когда уже починят светофор на перекрёстке ул. Сизова - пр. Комсомольский -?