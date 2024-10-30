Умные светофоры установят в Индустриальном районе Барнаула
Начальная стоимость устройства – от 3 млн рублей
30 октября 2024, 12:30, ИА Амител
Власти Барнаула ищут подрядчика для установки новых светофоров. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".
Объекты должны установить на Павловском тракте, 166, и улице Власихинской, 144д. Начальная цена установки – более 3 млн рублей.
Согласно документации, оборудование должно быть совместимо с "интеллектуальной транспортной системой Алтайского края", которая предусматривает "автоматизацию процессов управления дорожным движением в Барнаульской городской агломерации". Известно, что светофоры также будут снабжены "программируемыми микропроцессорными комплексами".
Срок установки новых устройств – до 26 ноября 2024 года.
14:10:00 30-10-2024
Это прекрасно, но когда восстановят светофоры на пересечении Красноармейского и Крупской? Уже несколько дней не работают, а менты стоят и на пешеходов смотрят, вместо того чтобы палки в руки и регулировать!!!
15:03:08 30-10-2024
Гость (14:10:00 30-10-2024) Это прекрасно, но когда восстановят светофоры на пересечении... Там ещё и школа рядом!! Чем ГАИ занято? Трубку не берут! Звонил им сказать о светофоре. Может сейчас увидят? Через сайт!!
15:10:45 30-10-2024
Гость (15:03:08 30-10-2024) Там ещё и школа рядом!! Чем ГАИ занято? Трубку не берут! Зво... Да они знают! Стоят там с мигалкой, угорают!
15:25:20 30-10-2024
Гость (15:03:08 30-10-2024) Там ещё и школа рядом!! Чем ГАИ занято? Трубку не берут! Зво...
Были разные причины, в разные годы. Тоже звонил. Ни разу в жизни не удалось дозвониться в ГАИ. Трубку никогда не брали.