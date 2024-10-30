Умные светофоры установят в Индустриальном районе Барнаула

Начальная стоимость устройства – от 3 млн рублей

30 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула ищут подрядчика для установки новых светофоров. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Объекты должны установить на Павловском тракте, 166, и улице Власихинской, 144д. Начальная цена установки – более 3 млн рублей.

Согласно документации, оборудование должно быть совместимо с "интеллектуальной транспортной системой Алтайского края", которая предусматривает "автоматизацию процессов управления дорожным движением в Барнаульской городской агломерации". Известно, что светофоры также будут снабжены "программируемыми микропроцессорными комплексами".

Срок установки новых устройств – до 26 ноября 2024 года.