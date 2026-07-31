Барнаульцев приглашают на первый кабачковый театральный фестиваль
Весь собранный во время фестиваля урожай после окончания праздника отправят в барнаульский зоопарк
31 июля 2026, 16:47, ИА Амител
В Барнауле новый театральный сезон откроют необычной акцией — первым кабачковым театральным фестивалем. Чтобы попасть на праздник, зрителям не понадобится покупать билет: его заменит кабачок или любой другой овощ, который после мероприятия передадут обитателям барнаульского зоопарка, пишет "Катунь 24".
Фестиваль пройдет 4 сентября в Алтайском краевом театре драмы и даст старт 105-му театральному сезону. Необычную акцию придумали сотрудники учреждения, решив совместить завершение дачного сезона с открытием нового творческого года.
Весь собранный во время фестиваля урожай после окончания праздника отправят в барнаульский зоопарк. Об этом сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.
По словам директора театра Любови Березиной, идея акции символично объединяет два события. «Так вместе завершим дачный сезон и откроем театральный», — подчеркнула она.
Какие именно мероприятия ждут гостей, организаторы пока не раскрывают. Программа первого кабачкового театрального фестиваля остается в секрете.
20:02:43 31-07-2026
Я понимаю, провести подобное мероприятие, допустим где- нибудь у ДК Научного городка, но в устроить главном театре края?