Барнаульцев приглашают на первый кабачковый театральный фестиваль

Весь собранный во время фестиваля урожай после окончания праздника отправят в барнаульский зоопарк

31 июля 2026, 16:47, ИА Амител

Театр драмы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле новый театральный сезон откроют необычной акцией — первым кабачковым театральным фестивалем. Чтобы попасть на праздник, зрителям не понадобится покупать билет: его заменит кабачок или любой другой овощ, который после мероприятия передадут обитателям барнаульского зоопарка, пишет "Катунь 24".

Фестиваль пройдет 4 сентября в Алтайском краевом театре драмы и даст старт 105-му театральному сезону. Необычную акцию придумали сотрудники учреждения, решив совместить завершение дачного сезона с открытием нового творческого года.

Весь собранный во время фестиваля урожай после окончания праздника отправят в барнаульский зоопарк. Об этом сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.

По словам директора театра Любови Березиной, идея акции символично объединяет два события. «Так вместе завершим дачный сезон и откроем театральный», — подчеркнула она.

Какие именно мероприятия ждут гостей, организаторы пока не раскрывают. Программа первого кабачкового театрального фестиваля остается в секрете.