Маски сброшены. Как супруги Борнеманны помогают бизнесменам поверить в себя через театр

Создатели барнаульского агентства событий уверены: порой для развития бизнеса нужны не столько инвестиции, сколько смелость

15 июня 2026, 09:45, ИА Амител

Жанна Борнеманн / Фото из архива героини спецпроекта

Иногда следующий шаг в развитии начинается не с нового кредита, масштабной рекламной кампании или очередного бизнес-тренинга. Он начинается в тот момент, когда человек решается выйти на сцену и заговорить с залом. Именно эту идею развивают в Барнауле создатели известного агентства событий и любительского театра Жанна и Константин Борнеманны. Они уверены, что такой формат помогает человеку стать увереннее, избавиться от страха публичных выступлений и по-новому взглянуть на себя и свое дело. Их история стала частью спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", в котором мы рассказываем о людях, меняющих привычные правила.

Когда нужен не новый офис, а новый взгляд

Последние годы стали для предпринимателей временем постоянной неопределенности. Меняются рынки, правила игры, запросы клиентов. Но, как показывает практика, нередко главной проблемой становится не экономика, а внутреннее состояние самого руководителя.

По словам Жанны Борнеманн, люди устают жить в режиме постоянного напряжения, теряют уверенность и перестают видеть возможности.

«Человеку нужен человек. Когда он начинает общаться, лучше понимать себя и взаимодействовать с окружающими, у него появляется вера, что можно двигаться дальше. Сейчас, в период неопределенности, такая поддерживающая среда особенно важна. От того, насколько руководитель сам верит в свой проект, во многом зависит, как этот проект будет развиваться дальше», — говорит она.

Именно поэтому вокруг агентства событий постепенно выросло целое сообщество, где работа идет не только над техникой выступлений, но и над раскрытием личности.

От школы ведущих до любительского театра

История проекта началась около десяти лет назад с организации мероприятий. Позже появилась школа ведущих, затем она трансформировалась в школу публичных выступлений, а со временем — в полноценный центр публичных коммуникаций.

Сегодня это уже несколько самостоятельных направлений: обучение публичным выступлениям, исторические экскурсионные проекты, проведение мероприятий и театральная студия.

По словам Жанны, театр появился почти случайно. Во время пандемии, когда привычные экскурсии, которые проводил Константин, пришлось отменить, исторические рассказы решили перенести на сцену. Так родились первые моноспектакли, а затем и полноценная любительская труппа.

«Все началось с исторических экскурсий и желания рассказать людям об уникальности Барнаула и Алтайского края. А потом стало понятно, что эту историю можно не только рассказывать, но и проживать на сцене», — отмечает она.

В постановках играют предприниматели, руководители компаний, спортсмены, юристы, врачи, психологи и представители самых разных профессий.

В студии часто повторяют мысль, что театр для руководителя — это своеобразный детокс для мозга.

По словам Жанны Борнеманн, сцена помогает человеку выйти за рамки привычных социальных ролей, научиться слушать других и лучше понимать самого себя. Именно поэтому многие участники проекта продолжают играть в спектаклях даже при плотном рабочем графике.

«Это не только про красивые выступления. Это про уверенность, внутреннюю свободу и умение идти вперед. Когда человек выходит на сцену, он проживает новый опыт, пробует роли, которые раньше считал для себя невозможными. То, что казалось стыдным или неловким, становится нормальным, легким и даже вдохновляющим», — считает она.

Жанна Борнеманн / Фото из архива героини спецпроекта

Оживляя историю

За несколько лет команда создала десятки постановок, посвященных прошлому Барнаула и Алтайского края.

Среди самых известных — "Барнаул мистический", "Достоевский в Барнауле", "Достоевский и его женщины", "Вильгельмина", "Ползунов", "Барнаул в годы Великой Отечественной войны", "Барнаул купеческий" и "Барнаул горнозаводской". Всего в репертуаре театра 18 постановок.

Многие спектакли появились благодаря архивным исследованиям, сотрудничеству с музеями и работе с грантовыми проектами. Команда проводила выездные показы в районах края, организовывала просветительские встречи и знакомила жителей с историей региона в необычном формате.

«Для нас важно показать, насколько уникальна история нашего города и сколько интересных людей связано с Алтайским краем. Мы историки по образованию, поэтому нам всегда хотелось не просто развлекать зрителя, а делать просветительские проекты. Через спектакли люди легче воспринимают историю — не как набор дат, а как живые судьбы, характеры и события», — говорит Жанна.

Любить по-барнаульски

Новый повод собраться на сцене появится уже 5 августа 2026 года. В этот день состоится повторный показ комедии "Любить по-барнаульски".

Спектакль объединяет пять новелл о любви, действие которых разворачивается в атмосфере советского Барнаула. В центре сюжета — узнаваемые жизненные ситуации: семейные проверки на верность, неуклюжие свидания, творческие репетиции и поиски настоящих чувств.

Для Жанны Борнеманн этот проект важен не только как театральная постановка.

«Через эти ироничные истории о любви, неловкости и поиске чувств они раскрываются, наши актеры начинают свободнее общаться и по-другому смотреть на себя», — считает она.

В спектакле участвуют выпускники школы публичных коммуникаций и люди, которые никогда раньше не занимались актерским искусством.

Новые связи и новые возможности

Сегодня Жанна Борнеманн также сотрудничает с партией "Новые люди". По ее словам, взаимодействие помогает расширять круг профессионального общения, находить партнеров для просветительских и творческих инициатив, а также привлекать новых участников в образовательные и театральные проекты.

Она отмечает, что вокруг объединяются представители самых разных профессий, которым интересны современные форматы развития и общественные инициативы.

«У "Новых людей" нравится сам подход к поиску идей и желание объединять активных горожан. Когда появляются новые знакомства и совместные проекты, это всегда дает дополнительный импульс для развития. Мне близок их прогрессивный формат, свежий взгляд и то, что рядом собираются люди разных профессий и направлений. Мы поддерживаем мероприятия друг друга, используем площадки, приглашаем ребят в творческие проекты и через это находим новые точки для роста», — говорит Жанна.

История Жанны и Константина Борнеманнов — не только о театре. Оказывается, жить по-новому — это не обязательно кардинально менять профессию или начинать все сначала. Иногда достаточно поверить, что в каждом человеке скрыто гораздо больше возможностей, чем он привык показывать миру.