Барнаульцев приглашают посетить фотовыставку "Моя родина — Россия!"

Она находится на улице Мало-Тобольской

12 июня 2023, 14:00, ИА Амител





















Фото: barnaul.org

Жителей Барнаула в День России, 12 июня, приглашают посетить фотовыставку "Моя родина – Россия!" на улице Мало-Тобольской.

Там представлены уникальные пейзажи и мир дикой природы Курил, Камчатки и Таймыра, которые запечатлел фотограф Евгений Борисов, сообщили в мэрии.

Напомним, всего в Барнауле ко Дню России запланировано 76 праздничных мероприятий. О главных из них можно почитать в нашем материале.