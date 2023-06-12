Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле после салюта 12 июня
Работу общественного транспорта продлят в Барнауле 12 июня
12 июня 2023, 10:00, ИА Амител
В Барнауле День России 12 июня завершится праздничным фейерверком, который запустят на площади Сахарова в 22:30. После этого горожане смогут уехать на общественном транспорте, работу которого продлят в праздник.
Рассказываем, по каким маршрутам поедет общественный транспорт после салюта.
Как будут ходить автобусы?
А по каким маршрутам после салюта в День России поедут трамваи?
От остановки "Аграрный университет" поедут трамваи № 1 в сторону Нового рынка в 22:43 и 22:50, а в сторону площади Свободы – в 22:34, 22:40 и 22:57.
Как сообщают на официальном сайте Барнаула, в 22:40 трамвай проследует по следующему маршруту: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 3 на ул. Гридасова.
В 22:48 трамвай поедет по такой схеме: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 1 на пр. Коммунаров.
"Кроме того, на остановке "Ул. Анатолия" с трамвайного маршрута № 1, который отправится с остановки "Аграрный Университет" в 22:34, 22:40, 22:57, можно будет пересесть на трамвайные маршруты № 5 и № 7. По этим маршрутам трамваи проследуют без изменения схем движения", – добавляют в городской мэрии.
05:52:44 10-06-2023
А последний автобус 53 маршрута в город пройдёт в 9 часов и больше ничего . Из города тоже 1,5 часа не будет автобусов. И потом в 22-45 один автобус переполненный поедет? Для кого вы это делаете?