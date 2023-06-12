От остановки "Аграрный университет" поедут трамваи № 1 в сторону Нового рынка в 22:43 и 22:50, а в сторону площади Свободы – в 22:34, 22:40 и 22:57.

Как сообщают на официальном сайте Барнаула, в 22:40 трамвай проследует по следующему маршруту: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 3 на ул. Гридасова.

В 22:48 трамвай поедет по такой схеме: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – кольцо на ул. Малахова и далее в депо № 1 на пр. Коммунаров.