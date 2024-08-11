Барнаульцы 12 августа смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Сдать анализ можно будет с 8:30 до 15:50

11 августа 2024, 20:45, ИА Амител

Анализ на ВИЧ / Фото: unsplash.com

12 августа Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом проведет бесплатное экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сдать анализ можно будет в кабинете №117 в здании краевого центра на улице 5-я Западная, 62 с 8:30 до 15:50. Обед с 12.30 до 13.00. Желающим пройти тестирование .

Подробности можно уточнить по телефонам. В отдел профилактики центра можно позвонить по номеру 8 (3852) 33-46-99. По номеру 8 983-350-05-84 доступна "горячая линия" по вопросам ВИЧ/СПИД.