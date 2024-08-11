Барнаульцы 12 августа смогут бесплатно провериться на ВИЧ
Сдать анализ можно будет с 8:30 до 15:50
11 августа 2024, 20:45, ИА Амител
Анализ на ВИЧ / Фото: unsplash.com
12 августа Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом проведет бесплатное экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Сдать анализ можно будет в кабинете №117 в здании краевого центра на улице 5-я Западная, 62 с 8:30 до 15:50. Обед с 12.30 до 13.00. Желающим пройти тестирование .
Подробности можно уточнить по телефонам. В отдел профилактики центра можно позвонить по номеру 8 (3852) 33-46-99. По номеру 8 983-350-05-84 доступна "горячая линия" по вопросам ВИЧ/СПИД.
22:07:41 11-08-2024
Чё к чему? Что за акция? Этот ВИЧ аак короновирус распространяется, что ли? Зачем всем проверяться? Дурдом.
22:37:45 11-08-2024
Гость (22:07:41 11-08-2024) Чё к чему? Что за акция? Этот ВИЧ аак короновирус распростра... Откель такая негативная реакция?
Проверяешь срочно!
02:07:20 12-08-2024
Гость (22:07:41 11-08-2024) Чё к чему? Что за акция? Этот ВИЧ аак короновирус распростра...
Учитывая, что в стране почти каждый сотый житель ходит с ВИЧ, а в Алтайском крае процент ещё выше (7 место в 2022 г по количеству выявленных заболевших), это совсем не дурдом, а уже жизненная необходимость.
15:05:01 12-08-2024
Гость (22:07:41 11-08-2024) Чё к чему? Что за акция? Этот ВИЧ аак короновирус распростра...
Никто тебя не заставляет проверяться. Не проверяйтесь, быстрее вымрете. Кто от болезни, кто от тупости.