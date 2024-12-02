Барнаульцы активно заказывают ведущих и арендуют площадки под новогодние корпоративы
Кроме того, в два раза вырос спрос на оформление помещений
02 декабря 2024, 11:25, ИА Амител
В Барнауле наблюдается ажиотаж на услуги ведущих новогодних корпоративов, аренду и оформление площадок. Как выяснили эксперты "Авито.Услуг", всплеск спроса был зафиксирован еще в октябре.
В частности, этой осенью количество запросов на услуги ведущих выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент жители Барнаула активно договариваются о проведении мероприятия и бронируют даты для своих праздников.
Ведущие также заметно чаще стали рекламировать свои услуги – предложение увеличилось на 31%. Стоимость одного часа ведения мероприятия в среднем начинается от 5 тысяч рублей.
Арендой площадок стали интересоваться почти в два раза чаще, чем в прошлом году, – рост составил 75%. Стоимость аренды в среднем по Барнаулу составляет от 1,3 тысячи рублей в час. При этом фактическая цена сильно разнится – в зависимости от местоположения, площади, количества посадочных мест и украшений.
Также, кроме аренды, площадки обращаются к специалистам по оформлению залов для создания новогодней атмосферы. Уже сейчас спрос на такую услугу повысился на 109%.
11:59:30 02-12-2024
активно заказывают ведущих и арендуют площадки --- значит деньги у барнаульцев есть, настроение веселое
12:00:35 02-12-2024
Гость (11:59:30 02-12-2024) активно заказывают ведущих и арендуют площадки --- значит де... Да, и сво мимо них
13:05:53 02-12-2024
Гость (12:00:35 02-12-2024) Да, и сво мимо них... А как надо?
13:37:29 02-12-2024
Гость (12:00:35 02-12-2024) Да, и сво мимо них... кому война кому мать родна (народная пословица)
12:21:06 02-12-2024
Гость (11:59:30 02-12-2024) активно заказывают ведущих и арендуют площадки --- значит де... И что в этом плохого? Или просто зависть берет, что кто-то унылая какашка, а у кого-то всё отлично с настроением и не только.
12:40:27 02-12-2024
Гость (12:21:06 02-12-2024) И что в этом плохого? Или просто зависть берет, что кто-то у... И что в этом плохого? --- а где в моем посте плохое? Там про много денег у барнаульцев и их хорошее настроение. Или на воре шапка горит?
14:52:27 02-12-2024
вот так же говорили в венеции в 1450 году вынеся на улицы столы и устраивая праздник- пир. А город умирал от чумы вокруг. Горы трупов на улицах лежали И никто не знал что это за болезнь
Позднее Пушкин написал стихотворение "Пир во время чумы"
16:37:27 02-12-2024
Вообще побоку новый год и веселье. Тишины хочу.