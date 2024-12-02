Барнаульцы активно заказывают ведущих и арендуют площадки под новогодние корпоративы

Кроме того, в два раза вырос спрос на оформление помещений

02 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Новый год / Фото: unsplash.com/ Go to Marisol Benitez's profile Marisol Benitez

В Барнауле наблюдается ажиотаж на услуги ведущих новогодних корпоративов, аренду и оформление площадок. Как выяснили эксперты "Авито.Услуг", всплеск спроса был зафиксирован еще в октябре.

В частности, этой осенью количество запросов на услуги ведущих выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент жители Барнаула активно договариваются о проведении мероприятия и бронируют даты для своих праздников.

Ведущие также заметно чаще стали рекламировать свои услуги – предложение увеличилось на 31%. Стоимость одного часа ведения мероприятия в среднем начинается от 5 тысяч рублей.

Арендой площадок стали интересоваться почти в два раза чаще, чем в прошлом году, – рост составил 75%. Стоимость аренды в среднем по Барнаулу составляет от 1,3 тысячи рублей в час. При этом фактическая цена сильно разнится – в зависимости от местоположения, площади, количества посадочных мест и украшений.

Также, кроме аренды, площадки обращаются к специалистам по оформлению залов для создания новогодней атмосферы. Уже сейчас спрос на такую услугу повысился на 109%.