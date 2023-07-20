Барнаульцам предложили самим выбрать судьбу обновленного парка им. Ленина

Какой будет благоустроенная общественная территория – спортивной, тихой или семейной?

20 июля 2023, 16:31, ИА Амител

Парк имени Ленина / Фото: amic.ru

Барнаульцы смогут выбрать, каким образом должен преобразиться парк имени В. И. Ленина, благоустройство которого запланировано на 2024 год, сообщает мэрия.

Напомним, данная общественная территория победила в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Эскизный проект обновленного парка и проектно-сметную документацию разработают до конца 2023 года.

Жителей города просят определить, каким будет парк – спортивным, тихим или семейным. Для этого необходимо до 28 июля заполнить анкету, ответив на несколько вопросов.

"Это позволит собрать мнения горожан, на основании которых будет разработана концепция общественного пространства и дизайн-проект", – объяснили власти города.

Ранее amic.ru рассказал, как идет благоустройство трех парков в Барнауле и какие работы уже сделаны.