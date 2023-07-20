Барнаульцам предложили самим выбрать судьбу обновленного парка им. Ленина
Какой будет благоустроенная общественная территория – спортивной, тихой или семейной?
20 июля 2023, 16:31, ИА Амител
Барнаульцы смогут выбрать, каким образом должен преобразиться парк имени В. И. Ленина, благоустройство которого запланировано на 2024 год, сообщает мэрия.
Напомним, данная общественная территория победила в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Эскизный проект обновленного парка и проектно-сметную документацию разработают до конца 2023 года.
Жителей города просят определить, каким будет парк – спортивным, тихим или семейным. Для этого необходимо до 28 июля заполнить анкету, ответив на несколько вопросов.
"Это позволит собрать мнения горожан, на основании которых будет разработана концепция общественного пространства и дизайн-проект", – объяснили власти города.
Ранее amic.ru рассказал, как идет благоустройство трех парков в Барнауле и какие работы уже сделаны.
16:45:34 20-07-2023
Питейным
10:43:32 21-07-2023
Гость (16:45:34 20-07-2023) Питейным... Скорее всего так и будет.
16:52:19 20-07-2023
нужно парк вырубить, на его месте построить свечку, марийку, и питомник волкособов.
22:18:55 20-07-2023
Спортивно-семейным. Не очень громким.
01:40:31 21-07-2023
Людмила (22:18:55 20-07-2023) Спортивно-семейным. Не очень громким.... Расширить зоопарк, но в то же время что- бы всём было комфортно, в том числе спортсменам, детям, семьям, а главное животным
07:37:18 21-07-2023
Самим выбрать. самим сделать. самим потом ухаживать. Норм чё.