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Барнаульцам предложили самим выбрать судьбу обновленного парка им. Ленина

Какой будет благоустроенная общественная территория – спортивной, тихой или семейной?

20 июля 2023, 16:31, ИА Амител

Парк имени Ленина / Фото: amic.ru
Парк имени Ленина / Фото: amic.ru

Барнаульцы смогут выбрать, каким образом должен преобразиться парк имени В. И. Ленина, благоустройство которого запланировано на 2024 год, сообщает мэрия.

Напомним, данная общественная территория победила в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда". Эскизный проект обновленного парка и проектно-сметную документацию разработают до конца 2023 года.

Жителей города просят определить, каким будет парк – спортивным, тихим или семейным. Для этого необходимо до 28 июля заполнить анкету, ответив на несколько вопросов.

"Это позволит собрать мнения горожан, на основании которых будет разработана концепция общественного пространства и дизайн-проект", – объяснили власти города.

Ранее amic.ru рассказал, как идет благоустройство трех парков в Барнауле и какие работы уже сделаны.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Благоустройство Хорошие новости парк имени Ленина

Комментарии 6

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Гость

16:45:34 20-07-2023

Питейным

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Гость

10:43:32 21-07-2023

Гость (16:45:34 20-07-2023) Питейным... Скорее всего так и будет.

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Барнаулец

16:52:19 20-07-2023

нужно парк вырубить, на его месте построить свечку, марийку, и питомник волкособов.

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Людмила

22:18:55 20-07-2023

Спортивно-семейным. Не очень громким.

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Спасибо

01:40:31 21-07-2023

Людмила (22:18:55 20-07-2023) Спортивно-семейным. Не очень громким.... Расширить зоопарк, но в то же время что- бы всём было комфортно, в том числе спортсменам, детям, семьям, а главное животным

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Гость

07:37:18 21-07-2023

Самим выбрать. самим сделать. самим потом ухаживать. Норм чё.

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