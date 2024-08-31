Барнаульцы массово идут в Нагорный парк, чтобы посмотреть авиашоу "Русских витязей"

Жители города решили прийти пораньше, чтобы занять самые лучшие места

31 августа 2024, 16:10, ИА Амител

Барнаульцы идут в Нагорный парк" / Фото: amic.ru

Большое количество жителей Барнаула, несмотря на не самую лучшую погоду, решили прийти в Нагорный парк, откуда открывается отличный вид на акваторию Оби, над которой с 17:00 до 18:00 пройдет авиашоу одной из лучших пилотажных групп России – "Русских витязей". Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

"Люди уже идут в Нагорный парк", – рассказал наш корреспондент за час до начала авиашоу.

Напомним, за два часа до начала полетов один истребитель Су-30СМ "Русских витязей" проверил погодные условия.

"Разведчик свою работу закончил. Теперь ждем благоприятные условия для работы группы. Пока без изменений, выход на точку – 17:00", – говорится в Telegram-канале авиагруппы.

Напомним, проезд к Нагорному парку перекрыли в День города. Так что необходимо заранее продумать, где парковать свой автомобиль.