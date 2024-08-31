Проезд к Нагорному парку в Барнауле перекроют в День города

Жители близлежащих улиц пожаловались, что дороги к их домам заставлены чужими машинами

31 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Нагорный парк Барнаула / Фото: amic.ru

В День города 31 августа в Барнауле перекроют проезды к Нагорному парку в частном секторе. Об этом amic.ru сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.

"В День города там будет полностью ограничено движение. Проезда к Нагорному парку не будет", – пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Более точную информацию по поводу перекрытия в ГАИ пообещали дать чуть позже.

Отметим, что с Нагорного парка и с набережной Барнаула в День города можно будет увидеть авиашоу "Русских витязей". Самолеты пролетят над акваторией Оби 31 августа с 17 до 18 часов.

Ранее жители домов вблизи Нагорного парка (на ул. Гвардейской и на других улицах) неоднократно жаловались на то, что посетители парка вечером в пятницу и на выходных оставляют машины на узкой дороге и тем самым блокируют проезд. Горожане, у которых место работы находится в Нагорном парке, также отмечали, что не могут уехать домой из-за большого количества оставленных на дороге автомобилей.

После жалоб барнаульцев мэрия заключила контракт на установку шлагбаумов на въездах в Нагорный парк и на набережную реки Оби. Тогда в администрации объяснили, что шлагбаумы ограничат въезд автотранспорта на общественные территории и на пешеходные дорожки. Работы по установке обещали выполнить до 5 августа.

Напомним, что в Барнауле в связи с Днем города будет два основных перекрытия дорог. С 29 августа по 1 сентября закроют для движения транспорта участок площади Сахарова, а именно проспект Социалистический в границах улиц Молодежной и Мерзликина. 31 августа с 15 до 18 часов также будет закрыт для автомобилей участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина.

Кроме того, ограничат съезды на проспект Ленина с Нового моста и улицы Максима Горького. А еще 31 августа в Барнауле запретят ездить на электросамокатах на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова и в парке "Центральный".