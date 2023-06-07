Барнаульцы пожаловались на остановки, которые не защищают от палящего солнца
Горожане просят властей обратить внимание на эту проблему
07 июня 2023, 15:01, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Барнаульцы пожаловались на новые остановки общественного транспорта с прозрачной крышей, сообщает "В курсе 22".
По словам горожан, такие павильоны защищают от дождя и ветра, но не от палящего солнца.
"В такую жару просто невыносимо на таких остановках, где нет даже намека на тенек... Жители просят властей города обратить на это внимание", – говорится в сообщении.
Ранее рассказали, сколько еще продержится аномальная жара на Алтае.
15:40:20 07-06-2023
Амик, а напишите-ка лучше, на что бараноульцы еще не пожаловались))))
11:23:01 08-06-2023
Гость (15:40:20 07-06-2023) Амик, а напишите-ка лучше, на что бараноульцы еще не пожалов... Вы, дядя, дурак?
17:19:14 07-06-2023
Можно подумать, что в такую жару в тени на 10 градусов температура ниже.....
20:07:54 07-06-2023
Да они и от мороза не защищают.
20:32:36 07-06-2023
Современные остановочные павильоны эффективно защищают от жары, солнца, от дождя, снега, мороза и ветра. Не надо ляля.
20:39:17 07-06-2023
Ша. Все по горам
22:13:53 07-06-2023
А в другой стране нефть и газ продающую,остановки с кондиционерами. У них там завсегда жарче. А в другой стране, где всегда холоднее,остановки с отоплением!
23:22:19 07-06-2023
В тени больше чем на 10 градусов ниже!!!
00:08:16 08-06-2023
Ерунду не пишите, остановки спасают от холода, жары и голода, ветрс, снега и тд
07:32:33 08-06-2023
А еще на этих остановках нет кондиционеров, массажных кресел и рабынь, разносящих коктейли! Безобразие!!!!
11:23:55 08-06-2023
Гость (07:32:33 08-06-2023) А еще на этих остановках нет кондиционеров, массажных кресел... Вы больной?
09:08:00 08-06-2023
Остановки спасают от всего тех, кто на них не ждет общественный транспорт: заказчиков и поставщиков такого чуда!