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Барнаульцы пожаловались на остановки, которые не защищают от палящего солнца

Горожане просят властей обратить внимание на эту проблему

07 июня 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы пожаловались на новые остановки общественного транспорта с прозрачной крышей, сообщает "В курсе 22".

По словам горожан, такие павильоны защищают от дождя и ветра, но не от палящего солнца.

"В такую жару просто невыносимо на таких остановках, где нет даже намека на тенек... Жители просят властей города обратить на это внимание", – говорится в сообщении.

Ранее рассказали, сколько еще продержится аномальная жара на Алтае.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 12

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Гость

15:40:20 07-06-2023

Амик, а напишите-ка лучше, на что бараноульцы еще не пожаловались))))

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Гость

11:23:01 08-06-2023

Гость (15:40:20 07-06-2023) Амик, а напишите-ка лучше, на что бараноульцы еще не пожалов... Вы, дядя, дурак?

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Гость

17:19:14 07-06-2023

Можно подумать, что в такую жару в тени на 10 градусов температура ниже.....

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Гость

20:07:54 07-06-2023

Да они и от мороза не защищают.

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Нуну

20:32:36 07-06-2023

Современные остановочные павильоны эффективно защищают от жары, солнца, от дождя, снега, мороза и ветра. Не надо ляля.

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Ункас.

20:39:17 07-06-2023

Ша. Все по горам

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Гость

22:13:53 07-06-2023

А в другой стране нефть и газ продающую,остановки с кондиционерами. У них там завсегда жарче. А в другой стране, где всегда холоднее,остановки с отоплением!

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Гость

23:22:19 07-06-2023

В тени больше чем на 10 градусов ниже!!!

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Куку

00:08:16 08-06-2023

Ерунду не пишите, остановки спасают от холода, жары и голода, ветрс, снега и тд

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Гость

07:32:33 08-06-2023

А еще на этих остановках нет кондиционеров, массажных кресел и рабынь, разносящих коктейли! Безобразие!!!!

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Гость

11:23:55 08-06-2023

Гость (07:32:33 08-06-2023) А еще на этих остановках нет кондиционеров, массажных кресел... Вы больной?

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Гость

09:08:00 08-06-2023

Остановки спасают от всего тех, кто на них не ждет общественный транспорт: заказчиков и поставщиков такого чуда!

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