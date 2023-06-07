Барнаульцы пожаловались на остановки, которые не защищают от палящего солнца

Горожане просят властей обратить внимание на эту проблему

07 июня 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы пожаловались на новые остановки общественного транспорта с прозрачной крышей, сообщает "В курсе 22".

По словам горожан, такие павильоны защищают от дождя и ветра, но не от палящего солнца.

"В такую жару просто невыносимо на таких остановках, где нет даже намека на тенек... Жители просят властей города обратить на это внимание", – говорится в сообщении.

Ранее рассказали, сколько еще продержится аномальная жара на Алтае.