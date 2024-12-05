НОВОСТИОбщество

Барнаульцы потратят на новогодний стол на 50% меньше денег, чем в среднем по России

7% жителей собираются праздновать в одиночестве, а большой стол будет лишь у 4%

05 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Новый год / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Новый год / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле на продукты и напитки для праздничного новогоднего ужина жители планируют потратить в среднем 8300 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"По России в целом средняя сумма составляет 12 000 рублей", – говорится в исследовании.

Накрывать праздничный стол на Новый год планируют 56% барнаульцев. 28% не хотят этого делать, а 16% еще не определились.

Из тех, кто намерен встречать Новый год за столом, 30% организуют праздник на 2-4 человек, 14% – на 5-10 человек, 4% планируют собраться большой компанией – 11 и более.

"7% собираются праздновать в одиночестве", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 20 ноября по 3 декабря 2024 года среди экономически активных жителей Барнаула.

Подарок на Новый год / Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide

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16% опрошенных готовятся к Новому году примерно за месяц до праздника, а 3% – за несколько месяцев
НОВОСТИОбщество

Барнаул опросы Новый год
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Комментарии 4

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Гость

16:02:09 05-12-2024

Потому что в Барнауле живут самые умные люди в России.

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Гость

16:58:12 05-12-2024

Ничего не буду тратить. В гости пойду.

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Гость

21:14:40 05-12-2024

потому что в среднем денег меньше

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Лукич

18:11:44 06-12-2024

Патаму шта усе бохатые уедуть в тёплые края.

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