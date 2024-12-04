Как мужчины и женщины в Барнауле покупают подарки? Предновогоднее исследование
16% опрошенных готовятся к Новому году примерно за месяц до праздника, а 3% – за несколько месяцев
04 декабря 2024, 15:40, ИА Амител
В Барнауле женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины – спонтанно, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"65% барнаульцев покупают новогодние подарки: 26% – спонтанно, 20% – за две-три недели, 16% – за месяц до Нового года и 3% – за несколько месяцев", – говорится в исследовании.
24% ничего не покупают. Среди них есть те, кому не нравится эта традиция, а также и те, кто предпочитает подарить просто деньги.
Стоит отметить, что женщины чаще мужчин покупают новогодние подарки (76% против 53% мужчин). Причем они заблаговременно готовятся к празднику, а мужчины делают такие покупки спонтанно.
Опрос проведен с 27 ноября по 3 декабря 2024 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
16:16:50 04-12-2024
Глупый и никому не нужный праздник.
17:20:41 04-12-2024
Гость (16:16:50 04-12-2024) Глупый и никому не нужный праздник....
Глупо говорить от имени всех.
20:14:34 04-12-2024
Гость (17:20:41 04-12-2024) Глупо говорить от имени всех.... Вы про себя?
К чему он этот праздник? Когда он возник? Кому он нужен? Очередной коммерческий ход, чтобы деньги с дурачков выманить.
21:13:07 04-12-2024
Гость (17:20:41 04-12-2024) Глупо говорить от имени всех.... Для таких как он нормально
21:25:05 04-12-2024
Гость (17:20:41 04-12-2024) Глупо говорить от имени всех.... а это в нем его одиночество и заброшенность говорит, есть такие люди, никчемные и никому не нужные, не умеющие радоваться и радовать, страдают-живут
21:12:28 04-12-2024
Гость (16:16:50 04-12-2024) Глупый и никому не нужный праздник.... Так и ты никому не нужен, так что много общего у вас с праздником.
21:23:36 04-12-2024
Гость (16:16:50 04-12-2024) Глупый и никому не нужный праздник.... как же вас жаль, одинокий и никому не нужный человек