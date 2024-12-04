16% опрошенных готовятся к Новому году примерно за месяц до праздника, а 3% – за несколько месяцев

04 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Подарок на Новый год / Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide

В Барнауле женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины – спонтанно, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"65% барнаульцев покупают новогодние подарки: 26% – спонтанно, 20% – за две-три недели, 16% – за месяц до Нового года и 3% – за несколько месяцев", – говорится в исследовании.

24% ничего не покупают. Среди них есть те, кому не нравится эта традиция, а также и те, кто предпочитает подарить просто деньги.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин покупают новогодние подарки (76% против 53% мужчин). Причем они заблаговременно готовятся к празднику, а мужчины делают такие покупки спонтанно.

Опрос проведен с 27 ноября по 3 декабря 2024 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.