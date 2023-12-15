Барнаульцы пожаловались, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки

Между пожилой женщиной и кондуктором произошла перепалка

15 декабря 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях о конфликте пожилой пассажирки с кондуктором. Причина – окна замерзшие, а остановки не объявляют.

Инцидент случился 15 декабря в автобусе № 20.

"Пожилая женщина попросила кондуктора включить радио для объявления остановок, кондуктор пренебрежительно сказала, мол, вон лобовое стекло. В итоге началась перепалка. Женщина осталась виноватой", – приводит слова горожанки Barnaul 22.

Жительница города добавила, что не все пассажиры большого автобуса могут смотреть в лобовое окно, да и объявление остановок входит в обязанности перевозчика.

Ранее в Барнауле пожаловались на пассажиров общественного транспорта, от которых пахнет сигаретами.