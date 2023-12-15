Барнаульцы пожаловались, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки
Между пожилой женщиной и кондуктором произошла перепалка
15 декабря 2023, 11:31, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала в соцсетях о конфликте пожилой пассажирки с кондуктором. Причина – окна замерзшие, а остановки не объявляют.
Инцидент случился 15 декабря в автобусе № 20.
"Пожилая женщина попросила кондуктора включить радио для объявления остановок, кондуктор пренебрежительно сказала, мол, вон лобовое стекло. В итоге началась перепалка. Женщина осталась виноватой", – приводит слова горожанки Barnaul 22.
Жительница города добавила, что не все пассажиры большого автобуса могут смотреть в лобовое окно, да и объявление остановок входит в обязанности перевозчика.
Ранее в Барнауле пожаловались на пассажиров общественного транспорта, от которых пахнет сигаретами.
11:51:34 15-12-2023
с 20ми нужно что то делать. они там совсем оскотинились. слышала разговор кондукторши с кем-то из ее знакомых, обсуждали ее ЗП. я так поняла, что получает она почти в 2 раза больше меня. работа тяжелая, конечно и не каждый выдержит, но неужели за вполне себе нормальные деньги никто не хочет работать?
12:18:19 15-12-2023
Элен без ребят (11:51:34 15-12-2023) с 20ми нужно что то делать. они там совсем оскотинились. сл... А кто будет делать? Администрация?! Не смешите мои тапки!!!
13:34:50 15-12-2023
Элен без ребят (11:51:34 15-12-2023) с 20ми нужно что то делать. они там совсем оскотинились. сл... а сумма какая?
14:48:46 15-12-2023
Гость (13:34:50 15-12-2023) Элен без ребят (11:51:34 15-12-2023) с 20ми нужно что ... около 50, как я поняла.
21:31:55 15-12-2023
Элен без ребят (11:51:34 15-12-2023) с 20ми нужно что то делать. они там совсем оскотинились. сл... Так идите работайте!
08:39:48 16-12-2023
Гость (21:31:55 15-12-2023) Элен без ребят (11:51:34 15-12-2023) с 20ми нужно что ... Какой работать? Она тут в каждой теме сообщения строчит, будучи "на работе". И ноет, что мало получает. Начальнику сначала по мозгам надо дать, за такую "работницу". А глупцы ей лайки только успевают ставить.
16:54:07 16-12-2023
Гость (08:39:48 16-12-2023) Какой работать? Она тут в каждой теме сообщения строчит, буд... а ты что не работаешь?
12:06:26 15-12-2023
Правильно, жаловаться надо. Остановки в 20-ках Не объявляют. А за ваши деньги вам ещё и нахамят и не извинится никто
13:03:20 15-12-2023
Остановки не объявляют, все окна заклеены рекламой, не видно где едешь, когда выходить
13:30:47 15-12-2023
Гость (13:03:20 15-12-2023) Остановки не объявляют, все окна заклеены рекламой, не видн... И занавески дурацкие еще висят, которые обзор закрывают. Пытаешься их сдвинуть, чтобы посмотреть, где едем, водитель начинает орать, чего это его занавески трогают. Никаких занавесок дурацких не должно быть в автобусах.
14:09:20 15-12-2023
Гость (13:30:47 15-12-2023) И занавески дурацкие еще висят, которые обзор закрывают. Пыт... Какое право вообще имеет орать кто-либо, а тем более водитель (он кто -царь-бог???)??? хабалистость надо пресекать! За что платить? за оказанные неудовлеторительно услуги (?!), с учетом морального ущерба, а психологическое здоровье (его восстановление) - дорого стоит!!!!!!!!! - в сотни раз дороже горючего!
14:27:20 15-12-2023
Гость (14:09:20 15-12-2023) Какое право вообще имеет орать кто-либо, а тем более водител... Вы сами только так не орите, пожалуйста =) Вас и так хорошо слышно.
13:09:52 15-12-2023
Эх вы люди, балбесы!!! А смысл жаловаться, Проще включи карту навигатор или 2гисе. И вашу остановку точно не пропустите!!!
13:17:38 15-12-2023
Простоквашино (13:09:52 15-12-2023) Эх вы люди, балбесы!!! А смысл жаловаться, Проще включи карт... Пенсионерам с кнопочным телефоном это предложите
13:36:30 15-12-2023
Простоквашино (13:09:52 15-12-2023) Эх вы люди, балбесы!!! А смысл жаловаться, Проще включи карт... а если телефон кнопочный? или Батарейка села. Я уж молчу о том , что в переполненном автобусе держаться-то нет возможности, а уж достать из сумки телефон вообще не представляется возможным
14:08:22 15-12-2023
Простоквашино (13:09:52 15-12-2023) Эх вы люди, балбесы!!! А смысл жаловаться, Проще включи карт... Умный то какой. В каком классе, в коротких штанишках, учишься?
18:07:59 15-12-2023
Простоквашино (13:09:52 15-12-2023) Эх вы люди, балбесы!!! А смысл жаловаться, Проще включи карт... слышь ты дядя федор с простоквашино, вот тебе 60-70 и выше лет, и у тебя обычный кнопочный телефон, и как ты предлагаешь включить карты на такой устройстве? Так то перевозчик обязан сообщать остановки и останавливатся на каждой, тем более автобусы, ладно маршрутки, они за рейтосом гоняются.
13:12:28 15-12-2023
Такпроголосовали же за В.П.- теперь ждите когда гололеда не будет и автобусов новых будет валом.А реально асе печально у нас - вся молодежь стремится в Москву .Город то у нас не плохой - чиновники ужас какие.
13:24:49 15-12-2023
Гость (13:12:28 15-12-2023) Такпроголосовали же за В.П.- теперь ждите когда гололеда не ... Вы думаете, это Путин должен приехать с ломиком лет долбить на тротуарах? Местным чиновникам самим не осилить это сложный вопрос?
15:15:04 15-12-2023
Гость (13:24:49 15-12-2023) Вы думаете, это Путин должен приехать с ломиком лет долбить ... А при чем тут Путин? Речь про Петровича была)
13:21:25 15-12-2023
Вот рекламу с заклеенных окон точно нужно снять,чтобы видимость была,а то не знаешь где едешь,всё заляпано рекламой!
13:26:25 15-12-2023
У меня вопрос по автобусам- холодильникам. Ездим из пригорода в Барнаул на 25 и 32 маршруте, до центра ехать около часа. В автобусах холод неимоверный. Почему 41 маршрут может создать для людей комфортные условия проезда, а 25 и 32 -нет? И 25 маршрут после 18 часов не ходит, 32 идёт переполненный и не всегда в него можно залезть. И вот как быть зимой?
13:34:27 15-12-2023
Сегодня в трамвае третьего маршрута тоэе все стекла замерзли, остановки не объявляли.
13:54:34 15-12-2023
20 ка это что то. утром уже с Власихи не- уехать автобус битком, а вечером обратно с Балтийской, в 22 ч. его уже нет на линии. Просили администрацию чтобы продлили 35-й (ходит хорошо, молодцы) до Власихи или Лесного, ответ - у вас есть на чем ездить. А по факту даже такси в 22-00 на Новосиликатном не всегда есть. Чиновникам так бы всю жизнь ездить!
13:55:06 15-12-2023
Господа, давно уже пора научиться ориентироваться по кочкам, поворотам, трамвайным переездам и прочим условным знакам))
14:03:10 15-12-2023
Бывалый (13:55:06 15-12-2023) Господа, давно уже пора научиться ориентироваться по кочкам,... Раньше часто ездила на газельке через Энтузиастов от Докучаева до Павловского тракта. И там такая кочка была знатная, что всех в газельке подбрасывало на ней. Вот по ней и ориентировалась, что уже Энтузиастов проезжаем =)
14:14:02 15-12-2023
Бывалый (13:55:06 15-12-2023) Господа, давно уже пора научиться ориентироваться по кочкам,... а если впервые едешь?
14:55:38 15-12-2023
Бывалый (13:55:06 15-12-2023) Господа, давно уже пора научиться ориентироваться по кочкам,... Да так и приходится ездить.