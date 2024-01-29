Барнаульцы пожаловались на разрушающийся дом на Потоке
По словам местного жителя, капремонт дома планируют провести только через десять лет
29 января 2024, 14:45, ИА Амител
Разрушающийся дом / Фото: Barnaul 22
Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на дом № 55 по улице Эмилии Алексеевой.
По словам горожанина, здание находится в критическом состоянии: у него разрушаются стены, вываливаются кирпичи, а капитальный ремонт запланирован только на 2034 год.
"Хоть дом и был признан аварийным из-за балки в подвале, но решение отменили из-за нормализации ситуации", – приводит его слова Barnaul 22.
Ранее стало известно, что треснувший дом на улице Партизанской расселят и снесут.
14:54:02 29-01-2024
Кто составляет эти очереди на капремонт, в первую очередь ремонтируют дома которые построены позже, а те которые построены позже ждут и разрушаются.
14:56:35 29-01-2024
У нас уже в центре даже дома стоят облезлые с вываливающимися кирпичами, о чем тогда мечтать окраинам.
16:20:17 29-01-2024
Ну этот дом в обще из группы "ждунов" .Какое то время он действительно ждёт,да там возведён так называемый железно- балочный "скелет"Скоро весна и грунт под основанием здания будет не стойким и в случае небольшой вибрации сооружения всего многоквартирного дома может произойти разрушение ,причём мгновенное...Опять же куда переселить людей от туда ,а это только маневренный фонд. Но переселять точно надо.
17:17:24 29-01-2024
гость (16:20:17 29-01-2024) Ну этот дом в обще из группы "ждунов" .Какое то время он дей... Где ты знания свои черпаешь, очень интересно)) какой железобетонный каркас, эти дома из красного кирпича в два ряда, внутри шлакоблок, перекрытия деревянные из лиственницы, рушиться они не будут, будут только трескаться, как на Партизанской, все успеют вовремя эвакуироваться, а вот новостройки когда начнут разрушаться будут очень опасными этажей там много и конструкция каркасная и разрушаться они начнут почти одновременно так как построены за короткий промежуток времени, вот где будет жесть.
17:47:33 29-01-2024
Ну так вы за кап.ремонт копейки платите и то должники наверно есть. Мы повысили оплату и нам всё сделали. Разрушайте и дальше свой дом, потом убегать будете
00:05:08 30-01-2024
Гость (17:47:33 29-01-2024) Ну так вы за кап.ремонт копейки платите и то должники наверн... Сколько квартир в вашем доме, в нашем 12, предлагаете нам собирать на капремонт по 30000 с квартиры в месяц.
19:03:52 29-01-2024
Если перекрытия деревянные(скорей всего лиственница) то это еще хуже .В случае обрушения здания ини как солома (с возрастом) - они просто провалятся.
00:08:35 30-01-2024
Гость (19:03:52 29-01-2024) Если перекрытия деревянные(скорей всего лиственница) то это ... Не давно делала ремонт снимала штукатурку с потолка, проверяла перекрытие, перекрытие отличное.
22:38:10 29-01-2024
Этот дом надо было ещё лет 20 назад снести, а не латать дыры в нём. Но у нас всё как всегда ждут до последнего, пока всё рушиться не начнёт
10:38:17 30-01-2024
Змей (22:38:10 29-01-2024) Этот дом надо было ещё лет 20 назад снести, а не латать дыры... Наши дома такие же как сталинки их не надо сносить их надо ремонтировать, мы не хотим в ваши новостройки где слышен каждый пук.