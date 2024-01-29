Барнаульцы пожаловались на разрушающийся дом на Потоке

По словам местного жителя, капремонт дома планируют провести только через десять лет

29 января 2024, 14:45, ИА Амител

Разрушающийся дом / Фото: Barnaul 22

Житель Барнаула пожаловался в соцсетях на дом № 55 по улице Эмилии Алексеевой.

По словам горожанина, здание находится в критическом состоянии: у него разрушаются стены, вываливаются кирпичи, а капитальный ремонт запланирован только на 2034 год.

"Хоть дом и был признан аварийным из-за балки в подвале, но решение отменили из-за нормализации ситуации", – приводит его слова Barnaul 22.

Ранее стало известно, что треснувший дом на улице Партизанской расселят и снесут.