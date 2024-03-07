Барнаульцы пожаловались на трамвай № 1, с которым творится "что-то ужаснейшее"
По словам местной жительницы, с автобусами ситуация не лучше
07 марта 2024, 12:46, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на работу трамвая № 1, с которым в последнюю неделю творится "что-то ужаснейшее": попасть в вагон стало попросту невозможно и многие остаются на остановках.
"Как пример: сегодня трамвай начал ехать с открытыми дверьми, чтобы люди не заходили. Вчера их перед носом закрывали. В остальные дни тоже. Естественно, половина [людей] осталась на остановках", – приводит слова горожанки Barnaul 22.
Женщина отметила, что в такой ситуации горожанам остается ждать следующий трамвай либо ехать на автобусе. Но и в этих случаях не факт, что удастся пробраться в салон.
В комментариях люди подтвердили, что сталкиваются с теми же трудностями:
- "Согласен, бесит. Еще три часа ждать, пока приедет";
- "Это не последнюю неделю, а как мост открыли";
- "С тройкой и десяткой такой же ад творится";
- "Утром постоянно игра в "угадай, приедет ли трамвай". Приходишь на остановку в 06:30, стоишь до 07:00 – и идешь на троллейбус с пересадками".
В феврале стало известно, что барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов. После этого на предприятии объявили, что им поднимут зарплату, чтобы привлечь на работу больше сотрудников.
12:52:48 07-03-2024
Вот оказывается где истинные показатели работы городской власти.Вот они реальные результаты.Да и не мудрено,если предприятие довели до ручки.Всё имеет свои причины.
12:58:47 07-03-2024
после открытия моста с трамваями стали все сильно хуже, после нового года- вообще ужасно, по утрам с 7 до 8 трамвай 1-ца в центр проходит всего один вагон, а должно 4-5 минимум
13:02:19 07-03-2024
Помню далёкие времена двкхвагонных трамваев...
14:10:33 07-03-2024
Гость (13:02:19 07-03-2024) Помню далёкие времена двкхвагонных трамваев...... а порой и 3х!
13:10:50 07-03-2024
Нужно фото, видео, заявление пострадавших, групповое, и в прокуратуру. По хорошему с ними не получается... И трамваи, и маршрутки... Невозможно ухать.
00:57:22 10-03-2024
Гость (13:10:50 07-03-2024) Нужно фото, видео, заявление пострадавших, групповое, и в пр... Это бесполезно. У нас не могут добиться улучшения работы автобусов много лет, а вы про улучшение работы трамваев. Не будет этого
13:12:37 07-03-2024
шеломонцева посадили и стало все плохо?!)))
13:16:08 07-03-2024
То, что написано - наглая ложь! Трамваи и другой транспорт работают прекрасно! 80% населения подтвердят это!
13:23:08 07-03-2024
Шеломевцева надо отпустить, это он колдует.
13:26:21 07-03-2024
Ну что вы с этим общественным транспортом? Сказали же, к 2030 оду частично обновиться.
13:35:55 07-03-2024
И как тут не вспомнить нетленную песню группц Delirium "Автобус-саркофаг"... написана более 30 лет назад, но актуальна и сегодня...
15:56:48 07-03-2024
Где трамваи -то новые? Почему только три ходят? А 7 где? Почти год!!! прошел с момента как они должны были работать на линии. Где прокуратура? Что за отношение к бюджетным деньгам? 700 млн. выкинули на ветер.Может обратно сдать белорусам, а на вырученные деньги провести ремонт и поднять з/п кондукторам?
16:04:43 07-03-2024
Почему никто не следит за графиком движения? Часто наблюдаю как идут в одну сторону по три трамвая друг за другом через 1- 2 минуты, а в другой стороне ни одного. При этом они вереницей доезжают до конечной и там еще и стоят, ждут чего- то, хотя видно что на линии трамваев нет. Что диспетчеры делают? У них вообще график движения -то есть? И если есть, то кто несет ответственность за несоблюдение?
19:47:09 07-03-2024
гость (16:04:43 07-03-2024) Почему никто не следит за графиком движения? Часто наблюдаю ... Нет ответственного нести ответственность. Ну нет такого в штате. А по факту Д Е Б И Л И З М.
01:01:52 08-03-2024
гость (16:04:43 07-03-2024) Почему никто не следит за графиком движения? Часто наблюдаю ... Не только трамваи, 55 автобусы стоят отдыхают на вокзале аж по 3-5 штук, невозможно уехать
15:33:10 08-03-2024
гость (01:01:52 08-03-2024) Не только трамваи, 55 автобусы стоят отдыхают на вокзале аж ... эти еще и остановки проезжать стали
17:43:04 07-03-2024
Замечал много раз диспетчер выпускает по три вагона с промежутком в одну остановку потом очень длинный интервал ?