В Барнауле кондукторам трамваев и троллейбусов поднимут зарплату
Так "Горэлектротранс" хочет привлечь на работу больше сотрудников
02 марта 2024, 12:15, ИА Амител
В Барнауле зарплата кондукторов в "Горэлектротрансе" вырастет на 15%, сказал главный инженер предприятия Александр Возный.
По его словам, так руководство рассчитывает привлечь на работу новых сотрудников. В феврале сообщалось, что предприятию не хватает 99 кондукторов.
"Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы увеличить число сотрудников", – приводит слова главного инженера "Горэлектротранса" пресс-служба мэрии.
В последнее время барнаульцы часто жаловались на отсутствие кондукторов в трамваях, из-за чего пассажиров выпускают из салона только через первые двери после оплаты проезда водителю. Как отметил Возный, эти меры "были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию".
12:45:44 02-03-2024
Ух заживут теперича кондухторы!
13:02:56 02-03-2024
Чёт не густо подняли, на 15%. Такой зарплатой вряд ли кого-то привлекут((
13:06:52 02-03-2024
Стесняюсь спросить и какова зарплата?. А то ведь сейчас ,как народ пойдёт ,успеть бы .
15:45:39 02-03-2024
гость (13:06:52 02-03-2024) Стесняюсь спросить и какова зарплата?. А то ведь сейчас ,как... примерно 28 т.
13:16:28 02-03-2024
И? Сколько зп?
14:03:27 02-03-2024
А в Барнауле, 99 единиц трамваев + троллейбусов хоть есть в наличии?
14:47:45 02-03-2024
Татьяна (14:03:27 02-03-2024) А в Барнауле, 99 единиц трамваев + троллейбусов хоть есть в ... Глупышка, ты про графики работы и отдыха слышала? ГЭТ это не частный перевозчик, там с этим делом строго. Стараются по максимуму соблюдать трудовое законодательство и не допускать переработок.
13:40:59 03-03-2024
Гость (14:47:45 02-03-2024) Глупышка, ты про графики работы и отдыха слышала? ГЭТ это не... Бред, сам там работаю, есть водители которые 31/0 работают что бы получить 100+тр
15:56:11 03-03-2024
Гость (14:47:45 02-03-2024) Глупышка, ты про графики работы и отдыха слышала? ГЭТ это не... Ага , я работала в троллейбусном парке водителем, в выходные не дают отдыхать ни водителям, ни кондукторам. Пришлось уволиться
17:27:22 02-03-2024
Татьяна (14:03:27 02-03-2024) А в Барнауле, 99 единиц трамваев + троллейбусов хоть есть в ... Экипаж одного трамвая/троллейбуса: 3 водителя + 3 кондуктора.
14:05:17 02-03-2024
Просто необходимо, чтобы в трамвае был кондуктор. Или само расчёт. Люди у нас лезут к водителю, чтобы рассчитаться во время движения, не понимая что отвлекают, провоцируют аварийные ситуации.
16:59:17 02-03-2024
Наталья 61 (14:05:17 02-03-2024) Просто необходимо, чтобы в трамвае был кондуктор. Или само р... Вот бесят прямо такие глупые люди, лезут со своими деньгами или карточками прямо в кабину во время движения. Чудом каким то нет аварий
14:06:18 02-03-2024
сколько будут платить зарплату?
23:16:53 02-03-2024
гость (14:06:18 02-03-2024) сколько будут платить зарплату?... Пока не уволят
14:11:23 02-03-2024
В Барнауле 8 маршрутов трамваев и 3 тролейбуса, итого 11 шт. На рейсе, в лучшем случае 6 единиц, итого 66 кондукторов. Часть маршрутов всё таки с кондукторами. У меня что-то ничего не сходится
14:24:15 02-03-2024
целых 15%, вот это деньжищи, шиканут кондукторы.
14:51:04 02-03-2024
А реальную зарплату стыдно озвучить?
15:02:34 02-03-2024
75 тыр
23:52:10 02-03-2024
гость (15:02:34 02-03-2024) 75 тыр... Ну и шутки же у вас... ))) Выше уже писали о реальной зарплате, причем, обещают одну, а в реальности на уровне 30.
17:44:33 02-03-2024
Странно, что в Барнауле не наблюдается дефицит депутатов и чинушек. Может местами их с кондукторами поменять?
21:06:23 02-03-2024
Кондуктора без выходных работают. Как наступает выходной, тебя просят поработать
06:36:26 03-03-2024
Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным повышением зарплат для кондукторов. По их мнению, видимо, нужно было изначально не меньше 150 тысяч предлагать. А лучше лям сразу. В месяц. Ну чтобы вопросов не возникало. И они даже не задумываются, что речь идет о кондукторах - профессии, которая вообще не имеет отношения к понятию квалификация, то есть кондуктором может быть любой человек с двумя ногами и руками, и который мог бы на местном наречии изъясняться.
08:04:28 03-03-2024
Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... чинушонком запахло.... тебя в кабинет пристроили, а кому не так фартануло быдло?
17:52:15 03-03-2024
Гость (08:04:28 03-03-2024) чинушонком запахло.... тебя в кабинет пристроили, а кому не ... А при чем здесь чины? Вполне себе коммерсант. Сам работаю, никто мне не помогает) а про быдло ты само сказало) заметь)
10:02:34 03-03-2024
Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... Т.е. им надо платить принятый вами мрот. Ну шобы не сдохли с голоду,отовариваясь в светофоре,да? Всем уже стало ясно,что менять ваше мировоззрение нужно вместе с головой,иначе не получится.
15:48:39 03-03-2024
Гость (10:02:34 03-03-2024) Т.е. им надо платить принятый вами мрот. Ну шобы не сдохли с... Там голову то ещё найти надо.
17:54:47 03-03-2024
Гость (15:48:39 03-03-2024) Там голову то ещё найти надо.... Ты у себя не пыталось башку найти?
17:54:17 03-03-2024
Гость (10:02:34 03-03-2024) Т.е. им надо платить принятый вами мрот. Ну шобы не сдохли с... Ты про свою голову заботься, тебе бы ее сохранить. А ты уже за чужими задумываться начал. По сути: если работа примитивная, то и оплата этой работы мизерная. Усвой это изначально.
12:22:59 03-03-2024
Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... А вы считаете, что кондуктор не человек, ему много не надо, перебьётся? Тогда у вас мания величия в перемешку с недалекостью.
17:55:52 03-03-2024
Гость (12:22:59 03-03-2024) А вы считаете, что кондуктор не человек, ему много не надо, ... Кондуктор - это уровень дворника. Вопрос оплаты его труда аналогичен.
18:11:44 03-03-2024
Гость (17:55:52 03-03-2024) Кондуктор - это уровень дворника. Вопрос оплаты его труда ан... да ты нацист однако..., кондуктор и дворник по твоей классификации, не люди, а обслуга или ниже? как с таким омном в бошке живешь в Барнауле то..?
19:53:15 03-03-2024
Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... возглавьте. У Вас все природные данные для этого
11:34:57 03-03-2024
Будет, как обычно, здесь добавят, там вычтут, и получится, как всегда. С учителями и врачами проходили.
12:29:53 03-03-2024
Как обычно,там поднимут, здесь урежут... Проходили и с учителями и с врачами...
17:50:26 03-03-2024
Гость (12:29:53 03-03-2024) Как обычно,там поднимут, здесь урежут... Проходили и с учите... С двух аккаунтов пишешь) производишь впечатление массовости)