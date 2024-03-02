НОВОСТИОбщество

В Барнауле кондукторам трамваев и троллейбусов поднимут зарплату

Так "Горэлектротранс" хочет привлечь на работу больше сотрудников

02 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле зарплата кондукторов в "Горэлектротрансе" вырастет на 15%, сказал главный инженер предприятия Александр Возный.

По его словам, так руководство рассчитывает привлечь на работу новых сотрудников. В феврале сообщалось, что предприятию не хватает 99 кондукторов.

"Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы увеличить число сотрудников", – приводит слова главного инженера "Горэлектротранса" пресс-служба мэрии.

В последнее время барнаульцы часто жаловались на отсутствие кондукторов в трамваях, из-за чего пассажиров выпускают из салона только через первые двери после оплаты проезда водителю. Как отметил Возный, эти меры "были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию".

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 35

Avatar Picture
Гена

12:45:44 02-03-2024

Ух заживут теперича кондухторы!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:56 02-03-2024

Чёт не густо подняли, на 15%. Такой зарплатой вряд ли кого-то привлекут((

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:06:52 02-03-2024

Стесняюсь спросить и какова зарплата?. А то ведь сейчас ,как народ пойдёт ,успеть бы .

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:39 02-03-2024

гость (13:06:52 02-03-2024) Стесняюсь спросить и какова зарплата?. А то ведь сейчас ,как... примерно 28 т.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:28 02-03-2024

И? Сколько зп?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

14:03:27 02-03-2024

А в Барнауле, 99 единиц трамваев + троллейбусов хоть есть в наличии?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:45 02-03-2024

Татьяна (14:03:27 02-03-2024) А в Барнауле, 99 единиц трамваев + троллейбусов хоть есть в ... Глупышка, ты про графики работы и отдыха слышала? ГЭТ это не частный перевозчик, там с этим делом строго. Стараются по максимуму соблюдать трудовое законодательство и не допускать переработок.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:59 03-03-2024

Гость (14:47:45 02-03-2024) Глупышка, ты про графики работы и отдыха слышала? ГЭТ это не... Бред, сам там работаю, есть водители которые 31/0 работают что бы получить 100+тр

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:11 03-03-2024

Гость (14:47:45 02-03-2024) Глупышка, ты про графики работы и отдыха слышала? ГЭТ это не... Ага , я работала в троллейбусном парке водителем, в выходные не дают отдыхать ни водителям, ни кондукторам. Пришлось уволиться

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:22 02-03-2024

Татьяна (14:03:27 02-03-2024) А в Барнауле, 99 единиц трамваев + троллейбусов хоть есть в ... Экипаж одного трамвая/троллейбуса: 3 водителя + 3 кондуктора.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья 61

14:05:17 02-03-2024

Просто необходимо, чтобы в трамвае был кондуктор. Или само расчёт. Люди у нас лезут к водителю, чтобы рассчитаться во время движения, не понимая что отвлекают, провоцируют аварийные ситуации.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:17 02-03-2024

Наталья 61 (14:05:17 02-03-2024) Просто необходимо, чтобы в трамвае был кондуктор. Или само р... Вот бесят прямо такие глупые люди, лезут со своими деньгами или карточками прямо в кабину во время движения. Чудом каким то нет аварий

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:06:18 02-03-2024

сколько будут платить зарплату?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:53 02-03-2024

гость (14:06:18 02-03-2024) сколько будут платить зарплату?... Пока не уволят

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:23 02-03-2024

В Барнауле 8 маршрутов трамваев и 3 тролейбуса, итого 11 шт. На рейсе, в лучшем случае 6 единиц, итого 66 кондукторов. Часть маршрутов всё таки с кондукторами. У меня что-то ничего не сходится

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

14:24:15 02-03-2024

целых 15%, вот это деньжищи, шиканут кондукторы.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:04 02-03-2024

А реальную зарплату стыдно озвучить?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:02:34 02-03-2024

75 тыр

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:10 02-03-2024

гость (15:02:34 02-03-2024) 75 тыр... Ну и шутки же у вас... ))) Выше уже писали о реальной зарплате, причем, обещают одну, а в реальности на уровне 30.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:33 02-03-2024

Странно, что в Барнауле не наблюдается дефицит депутатов и чинушек. Может местами их с кондукторами поменять?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кондуктор

21:06:23 02-03-2024

Кондуктора без выходных работают. Как наступает выходной, тебя просят поработать

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:36:26 03-03-2024

Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным повышением зарплат для кондукторов. По их мнению, видимо, нужно было изначально не меньше 150 тысяч предлагать. А лучше лям сразу. В месяц. Ну чтобы вопросов не возникало. И они даже не задумываются, что речь идет о кондукторах - профессии, которая вообще не имеет отношения к понятию квалификация, то есть кондуктором может быть любой человек с двумя ногами и руками, и который мог бы на местном наречии изъясняться.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:28 03-03-2024

Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... чинушонком запахло.... тебя в кабинет пристроили, а кому не так фартануло быдло?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:15 03-03-2024

Гость (08:04:28 03-03-2024) чинушонком запахло.... тебя в кабинет пристроили, а кому не ... А при чем здесь чины? Вполне себе коммерсант. Сам работаю, никто мне не помогает) а про быдло ты само сказало) заметь)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:34 03-03-2024

Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... Т.е. им надо платить принятый вами мрот. Ну шобы не сдохли с голоду,отовариваясь в светофоре,да? Всем уже стало ясно,что менять ваше мировоззрение нужно вместе с головой,иначе не получится.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:39 03-03-2024

Гость (10:02:34 03-03-2024) Т.е. им надо платить принятый вами мрот. Ну шобы не сдохли с... Там голову то ещё найти надо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:47 03-03-2024

Гость (15:48:39 03-03-2024) Там голову то ещё найти надо.... Ты у себя не пыталось башку найти?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:17 03-03-2024

Гость (10:02:34 03-03-2024) Т.е. им надо платить принятый вами мрот. Ну шобы не сдохли с... Ты про свою голову заботься, тебе бы ее сохранить. А ты уже за чужими задумываться начал. По сути: если работа примитивная, то и оплата этой работы мизерная. Усвой это изначально.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:59 03-03-2024

Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... А вы считаете, что кондуктор не человек, ему много не надо, перебьётся? Тогда у вас мания величия в перемешку с недалекостью.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:52 03-03-2024

Гость (12:22:59 03-03-2024) А вы считаете, что кондуктор не человек, ему много не надо, ... Кондуктор - это уровень дворника. Вопрос оплаты его труда аналогичен.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:44 03-03-2024

Гость (17:55:52 03-03-2024) Кондуктор - это уровень дворника. Вопрос оплаты его труда ан... да ты нацист однако..., кондуктор и дворник по твоей классификации, не люди, а обслуга или ниже? как с таким омном в бошке живешь в Барнауле то..?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:15 03-03-2024

Гость (06:36:26 03-03-2024) Тут наблюдается парад даунов, которые смеются над обещанным ... возглавьте. У Вас все природные данные для этого

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:57 03-03-2024

Будет, как обычно, здесь добавят, там вычтут, и получится, как всегда. С учителями и врачами проходили.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:53 03-03-2024

Как обычно,там поднимут, здесь урежут... Проходили и с учителями и с врачами...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:26 03-03-2024

Гость (12:29:53 03-03-2024) Как обычно,там поднимут, здесь урежут... Проходили и с учите... С двух аккаунтов пишешь) производишь впечатление массовости)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров