Стало известно, сколько кондукторов не хватает барнаульскому "Горэлектротрансу"

В последнее время барнаульцы часто жалуются на отсутствие кондукторов

21 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов, сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

"Горэлектротрансом" заявлено 99 вакансий кондукторов", – отмечает издание со ссылкой на барнаульский кадровый центр "Работа России".

Напомним, в последнее время барнаульцы часто жалуются на отсутствие кондукторов в трамваях, из-за чего пассажиров выпускают из салона только через первые двери после оплаты проезда водителю. При этом в часы пик людям крайне трудно добраться до передней части вагона.

В администрации города пояснили, что причина проблемы заключается в нехватке кондукторов. Как только их численность нормализуется, "Горэлектротранс" вернется к прежнему режиму работы.