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Стало известно, сколько кондукторов не хватает барнаульскому "Горэлектротрансу"

В последнее время барнаульцы часто жалуются на отсутствие кондукторов

21 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов, сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

"Горэлектротрансом" заявлено 99 вакансий кондукторов", – отмечает издание со ссылкой на барнаульский кадровый центр "Работа России".

Напомним, в последнее время барнаульцы часто жалуются на отсутствие кондукторов в трамваях, из-за чего пассажиров выпускают из салона только через первые двери после оплаты проезда водителю. При этом в часы пик людям крайне трудно добраться до передней части вагона.

В администрации города пояснили, что причина проблемы заключается в нехватке кондукторов. Как только их численность нормализуется, "Горэлектротранс" вернется к прежнему режиму работы.

Барнаул общественный транспорт кадровый дефицит

Комментарии 39

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Гость

17:14:35 21-02-2024

Ну и выгоните управленцев жопоногих и планктон офисный, в трамваи. Как найдут кондукторов обратно на покой.

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Гость

17:26:28 21-02-2024

Гость (17:14:35 21-02-2024) Ну и выгоните управленцев жопоногих и планктон офисный, в тр... Так называемый "офисный планктон" тоже нужен.

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Гость

18:02:31 21-02-2024

Гость (17:26:28 21-02-2024) Так называемый "офисный планктон" тоже нужен.... Кому эти трутни нужны? Отчёты подгонять ?

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Гость

17:16:09 21-02-2024

как только данное предприятие перестанет хвалиться что у них самые маленькие зарплаты, то может всё и поменяется. и даже трамваи начнут нормально красить и обслуживать.

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Гость

17:27:30 21-02-2024

Несколько раз уже выходил через любую дверь, подходил к водителю и спокойно расплачивался. Давно пора уже не вакансии выставлять, а ставить терминалы. Нанимать надо бригаду здоровых мужиков человек в пять для контроля. Думаю, две-три бригады вполне окупят себя. С полгода-год будем привыкать, потом все начнут оплачивать как должно. Главное, чтобы контролёрами были не дуболомы, а люди с головой, способные понять, когда ребёнок (или случайный взрослый) окажутся без денег и не выкидывать их на улицу. Ибо доброе отношение гораздо сильнее.

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Гость

17:48:47 21-02-2024

Гость (17:27:30 21-02-2024) Несколько раз уже выходил через любую дверь, подходил к води... А когда ребёнок или случайный взрослый захотят в магазе что ни будь бесплатно взять - тоже давать, вы оплатите?

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Гость

18:19:52 21-02-2024

Гость (17:48:47 21-02-2024) А когда ребёнок или случайный взрослый захотят в магазе ... Не однажды приходилось ребятишкам(младшим школьникам) помогать. Что тут зазорного? Или Вам никто и никогда не помогал?

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Гость

09:40:53 22-02-2024

Гость (18:19:52 21-02-2024) Не однажды приходилось ребятишкам(младшим школьникам) помога... Вы продавцом работаете и помогаете в счёт своей зарплаты или потом недостача, разборки, а вы скромно молчите?

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Гость

21:48:34 21-02-2024

Гость (17:27:30 ) Несколько раз уже выходил через любую дверь, подходил к водителю... Доверие творит чудеса, воспитывает, пробуждает совесть. В магазинах покупателей не проверяют, работают кассы самообслуживания. Трамваи, начните нам доверять и все наладится.

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Гость

17:30:17 21-02-2024

В чём проблема то контора муниципальная, вольную подписывайтесь управлением, с волчьим билетом, и назначайте честных и порядочных. А нынешним прокурорскую проверку

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Гость

17:37:17 21-02-2024

Кондукторов гадо уже давно забыть - пора поставить терминалы и все изредко проверять и штрафовать и все дела - вот в Питере так

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Игорь

20:21:58 21-02-2024

Гость (17:37:17 21-02-2024) Кондукторов гадо уже давно забыть - пора поставить терминалы... Давай, тогда иди работай и Водителем, и кондуктором одновременно, крути башкой во все стороны, собирай оплату, и следи за дорогой как бобик. Пока наличка не исчезла, заставлять в большом транспорте водителя собирать дань это кощунство!

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Змей

01:31:27 22-02-2024

Игорь (20:21:58 21-02-2024) Давай, тогда иди работай и Водителем, и кондуктором одноврем... Водители маршруток прекрасно обходятся без кондукторов, хотя там народу не меньше. Кондукторов возвращать в трамваи незачем. В крайнем случае - установить терминалы напротив каждой двери для снижения нагрузки на водителя

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Гость

15:08:39 22-02-2024

Игорь (20:21:58 21-02-2024) Давай, тогда иди работай и Водителем, и кондуктором одноврем... Речь об оплате без участия водителей, читайте внимательно, потом пишите.

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гость

11:32:56 22-02-2024

Гость (17:37:17 21-02-2024) Кондукторов гадо уже давно забыть - пора поставить терминалы... Нужно удрать как можно больше рабочих мест. А людей заменить машинами. Подобные реплики выбрасывают либо дураки либо враги человечества. Дурак не понимаю, что скорое его самого заменят, но до того на что будет существовать замененный, заменяющем нет дела. Сегодня началось активное вытеснение кондукторов и продавцов, через десять лет айтишников и управленцев тоже заменять на ИИ. И куда вы тогда?

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Гость

17:51:52 21-02-2024

Что трамваев мало слышал, что народу много и не протолкнуться слышал, что холодно в салоне тоже слышал. Не разу не слышал только что пассажирам не хватает кондуктора.

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Гость

18:00:35 21-02-2024

Нет самой важной информации: зарплата кондукторов и график работы.

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Гость

18:20:56 21-02-2024

Гость (18:00:35 21-02-2024) Нет самой важной информации: зарплата кондукторов и график ... Я редко езжу на трамваях. Там так холодно. Что реально жаль кондукторов что целый день там на ногах.

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Гость

18:36:30 21-02-2024

Гость (18:00:35 21-02-2024) Нет самой важной информации: зарплата кондукторов и график ... может, кто-то из читателей заинтересуется, давайте ещё координаты работодателя. чтобы желающие могли обращаться напрямую

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Гость

18:05:40 21-02-2024

Можно нанимать студентов на 1/2 смены, утром и вечером, когда много народа. Можно привлекать сельских жителей вахтовым методом, селить в общежитиях или съемных квартирах по несколько человек.

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Гость

18:05:45 21-02-2024

Там ещё компьютеры живые, Усть ими расплачиваются

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Гость

18:40:22 21-02-2024

Офисные из Горэлектротранса тоже могут размяться, несколько дней в месяце поработать кондукторами, от них не убудет. В советское время и профессора отрабатывали на овощебазе, перебирали картошку)))

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Гость

18:47:58 21-02-2024

А учителей ,рабочих ,дворников, врачей и т. д. в крае хватает? Наверное, хватает только начальников да руководителей!

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гость

20:22:56 21-02-2024

Судя по цифрам кондукторов вообще нет.

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Гость

21:42:25 21-02-2024

Гость (18:00:35 21-02-2024) Нет самой важной информации: зарплата кондукторов и график ... Около 30 тысяч,4 дня в первую и 2 выходных, потом 4 дня во вторую и 2 выходных и тд. Первая смена выход с 5.15 до 6.30 , заканчивается с 13.20 до 15.45,в это время начинается вторая она до 22.30- 23.35

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Гость

18:13:59 22-02-2024

Гость (21:42:25 21-02-2024) Около 30 тысяч,4 дня в первую и 2 выходных, потом 4 дня во в... УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛАТЯТ 30ТР!

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Гость

23:28:06 21-02-2024

В магазинах покупателей не проверяют, работают кассы самообслуживания.----- вот вы наив то)) ну попробуйте пробить в кассе самообслуживания что то не то, быстро в обьятиях безопасников окажетесь)

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Гость

06:07:26 22-02-2024

я вообще не понимаю, как в горэлектротрансе и почте России кто-то работает? Платят копейки, условия так себе.

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Гость

07:14:27 22-02-2024

Гость (06:07:26 22-02-2024) я вообще не понимаю, как в горэлектротрансе и почте России к... Есть на свете люди, и их очень много, которые вообще ничего не умеют делать. Вот они и идут работать в эти конторы.

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Гость

07:21:15 22-02-2024

А вообще, сам по себе класс кондукторов - атавизм девяностых/нулевых. Еще при Советском союзе практиковалась самостоятельная оплата пассажирами проезда и проведение контрольных мероприятий. В автобусах стояли кассы с отрывными билетиками и прорезью для мелочи. В электротранспорте были установлены компостеры. И проводили выборочные проверки обилеченности пассажиров - где-нибудь на Площади Советов входили 2-3 контролера и проверяли наличие билетов. Безбилетников штрафовали тут же. Да и стыдно было зайцем ездить. Таким образом и сознательность населения повышалась, и кондукторов на работу брать не было смысла, обходились буквально несколькими десятками людей с менее собачьей работой, чем у кондукторов. А сейчас есть терминалы оплаты, и банковские карточки у всех, начиная с пенсионеров. Только единицы еще получают пенсию налом, у всех поголовно карты. Вообще нет причин не использовать советский опыт.

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гость

11:36:52 22-02-2024

Гость (07:21:15 22-02-2024) А вообще, сам по себе класс кондукторов - атавизм девяностых... А почему бы еще про коммунальные квартиры не вспомнить как незаслуженно забытый советский опыт?

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Владимир

07:27:08 22-02-2024

Министерство транспорта и Комитет нужно выставить на транспортные линии работать кондукторами раз они не способны решать вообще никакие задачи и что то развивать. И ещё забрать у всех поголовно служебный транспорт, дать им один пазик для решения задач которые они не решают, в состоянии только очередные нелепые комментарии прессе давать.

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Гость

09:45:22 22-02-2024

Владимир (07:27:08 22-02-2024) Министерство транспорта и Комитет нужно выставить на транспо... Поголовно считают только скот. Как можно о людях так говорить?

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Владимир

17:13:38 22-02-2024

Простите. По именно не знаком с ними. "У каждого" вместо "поголовно". Так нормально?

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Владимир

17:30:54 22-02-2024

Гость (09:45:22 22-02-2024) Поголовно считают только скот. Как можно о людях так гов... Людей с таким отношением тоже за скот считают складывается впечатление.

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Гость

13:02:27 22-02-2024

Количество же чиновников на 10 тысяч населения выросло почти в три раза: с 60 чиновников при СССР в 1989 г. до 163 сегодня. Эти цифры приводит первый заместитель министра финансов Российской Федерации Татьяна Нестеренко. Вот вам потенциальные кондукторы, дворники, рабочие.

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умный

15:45:20 22-02-2024

В новосибирске нет кондукторов. Там считыватели повешены на вертикальные трубы. Водитель только наблюдает. К нему подходят только с наличкой. И это проканывает. И у нас проканает

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Гость

17:27:57 22-02-2024

НА СОСЕДНЕМ РЕСУРСЕ СООБЩАЮТ, ЧТО ИЗ 220 ВАГОНОВ СЕЙЧАС В РЕМОНТЕ 120. Водители в простое, то есть получают 2/3 зарплаты и не работают. Почему их не переведут временно в кондукторы(разумеется, так чтобы в зарплате не теряли)? Что там на самом деле происходит?

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Николай

22:58:02 24-02-2024

Гость (17:27:57 22-02-2024) НА СОСЕДНЕМ РЕСУРСЕ СООБЩАЮТ, ЧТО ИЗ 220 ВАГОНОВ СЕЙЧАС В РЕ... Ответ прост не хотят

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