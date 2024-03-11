Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК
По словам местной жительницы, горожане жалуются на проблему, но никаких мер так и не принято
11 марта 2024, 12:20, ИА Амител
Свалка за ЖК "Озон" / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница барнаульского ЖК "Озон" в Северном Власихинском проезде рассказала о массовом сбросе снега за домами, пишет "Черное и Белое Барнаул".
"Жители жалуются, но никаких мер не принято до сих пор", – посетовала горожанка.
Комментаторы горожанку не поддержали:
- "Там промзона, в чем проблема-то? Там столько мусора летом, что снег – это вообще не причина возмущаться";
- "О ужас! Они насыпали снег на собачьи экскременты! Люди, успокойтесь, чем больше снега, тем гуще трава потом будет!";
- "Растает скоро все равно".
Летом 2023 года жители "Озона" также жаловались на свалку строительного мусора, которая образовалась за ЖК.
14:32:29 11-03-2024
Проблема одна - снег грязный, сильно загрязнён нефтепродуктами и дорожными химикатами. Все это останется в земле. Из хорошего - в конце весны там можно погулять с металлоискателем. Все потеряшки оттают, в том числе потерянное золото. Знакомый ювелир говорит, каждую весну приток клиентов, которые продают найденное вытаевшее золото. Я сам потерял печатку 4 года назад на ул. Матросова, видимо, пока телефон из кармана и в карман неоднократно перемещал, соскользнула. 6 граммов кому-то подарил
18:47:07 11-03-2024
Барнаульцы пожаловались......одно и тоже каждый день.
19:22:12 11-03-2024
"Из хорошего - в конце весны там можно погулять с металлоискателем." ------ Жителям выселок такой подарок от города, а они все равно возмущаются... Вы еще общественный транспорт, много и удобный, к себе попросите.
16:12:15 12-03-2024
В этом году снег с дорог сыпят и на берег реки Барнаула и реки Обь. И занимаются этим городские службы. Обращались во все инстанции,а воз и ныне там.