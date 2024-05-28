Барнаульские дорожники следят за тем, чтобы не затопило улицы в период дождей

Рабочие осуществляют выезды и очищают ливнеприемные решетки

28 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Чистка ливнеприемной решетки / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле дежурные бригады "Автодорстроя" контролируют проблемные участки ливневой канализации на фоне дождей, сообщает мэрия.

Так, скопление воды на дороге уже наблюдалось на улице Партизанской в районе здания № 201. Также специалисты выезжали на участки улиц Юрина, Георгия Исакова, Антона Петрова, Молодежную, Малахова и ряд других.

"При необходимости осуществляется очистка ливнеприемных решеток для обеспечения спуска воды. Дежурные бригады контролируют ситуацию", – подчеркнули в горадминистрации.

По прогнозу, непогода сохранится в Алтайском крае в ближайшие дни. Ожидаются дожди и ураганный ветер до 35 м/с.