Барнаульцы пожаловались на дом, в котором несколько лет "бежит крыша"

Жильцы были вынуждены самостоятельно делать заплатки за свой счет

02 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле жители дома № 56 по улице Северо-Западной пожаловались на ситуацию с протекающей крышей, которая, с их слов, не решается несколько лет. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"В доме бежит крыша, не просто протекает, а конкретно заливает. Тонет весь пятый этаж. Везде плесень, невозможные условия для жизни, а ведь тут многие живут с детьми!" – посетовала одна из жительниц.





















Фото: "Инцидент Барнаул"

По ее словам, люди несколько раз обращались в ЖЭУ-6, "но действий с их стороны предпринято не было", и жильцы были вынуждены самостоятельно делать заплатки за свой счет. Управляющая компания при этом возместить расходы отказалась.

"Видимо, просьбы людей о проверке и устранении проблем больше неактуальны, и все работают только после проверок прокуратуры", – заключила горожанка.

Ранее в Барнауле пожаловались на часть вентиляции, которая может рухнуть с крыши дома по улице Эмилии Алексеевой.