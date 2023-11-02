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Барнаульцы пожаловались на дом, в котором несколько лет "бежит крыша"

Жильцы были вынуждены самостоятельно делать заплатки за свой счет

02 ноября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"
Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле жители дома № 56 по улице Северо-Западной пожаловались на ситуацию с протекающей крышей, которая, с их слов, не решается несколько лет. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"В доме бежит крыша, не просто протекает, а конкретно заливает. Тонет весь пятый этаж. Везде плесень, невозможные условия для жизни, а ведь тут многие живут с детьми!" – посетовала одна из жительниц.

По ее словам, люди несколько раз обращались в ЖЭУ-6, "но действий с их стороны предпринято не было", и жильцы были вынуждены самостоятельно делать заплатки за свой счет. Управляющая компания при этом возместить расходы отказалась.

"Видимо, просьбы людей о проверке и устранении проблем больше неактуальны, и все работают только после проверок прокуратуры", – заключила горожанка.

Ранее в Барнауле пожаловались на часть вентиляции, которая может рухнуть с крыши дома по улице Эмилии Алексеевой.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 2

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Гость

11:20:44 02-11-2023

Я по другому адресу над своей квартирой полностью перестетил мягкую кровлю, потому что бежало (не так ужасноно как на фото), а жители нижних этажей отказывались голосовать за повышение квартплаты на 300-500 рублей в месяц, потому что это им слишком дорого. Сами они при этом катаются на новых машинах и по курортам. Эгоисты высшей степени. Мне ремонт обошелся в 160 тысяч личных рублей. Чтобы не растить плесень, чтобы сделать ремонт и забыть про крышу до капремонта. А в других квартирах на верхних этажах некоторые тазики и ведра ставят на пол после дождей...

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Гость

12:15:24 02-11-2023

Гость (11:20:44 02-11-2023) Я по другому адресу над своей квартирой полностью перестетил... У нас точно такая же ситуация. Верхние этажи не могут уже так жить, с протекающей крышей, а нижние не хотят увеличить плату за кап.ремонт. Кто - то делает себе сам, а пенсы вынуждены подставлять тазики.

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