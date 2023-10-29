Барнаульцы пожаловались на спиленное дерево, которое украшало их дом

Люди отметили, что им нравился клен, растущий под окнами

29 октября 2023, 15:04, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

Жители барнаульской многоэтажки, расположенной по улице Антона Петрова, пожаловались на то, что кто-то спилил дерево, росшее под окнами. Об этом рассказали в паблике "В курсе 22".

По словам автора сообщения, клен долгое время рос и был украшением дома, но теперь кто-то уничтожил его. Жители не знают, по чьему решению убрали дерево, но отмечают, что они такими изменениями недовольны.

В комментариях под постом барнаульцы рассказали, что в их дворах также пропадали деревья, которые нравились местным.