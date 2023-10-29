Барнаульцы пожаловались на спиленное дерево, которое украшало их дом
Люди отметили, что им нравился клен, растущий под окнами
29 октября 2023, 15:04, ИА Амител
Фото: t.me/vkurse22
Жители барнаульской многоэтажки, расположенной по улице Антона Петрова, пожаловались на то, что кто-то спилил дерево, росшее под окнами. Об этом рассказали в паблике "В курсе 22".
По словам автора сообщения, клен долгое время рос и был украшением дома, но теперь кто-то уничтожил его. Жители не знают, по чьему решению убрали дерево, но отмечают, что они такими изменениями недовольны.
В комментариях под постом барнаульцы рассказали, что в их дворах также пропадали деревья, которые нравились местным.
16:21:53 29-10-2023
На Никитина 28 какие-то 3 дебила пытались спилить все деревья. Вызвал полицию-оказалось наняла их УК Базис с целью санитарной обрезки ветвей. А данные дебилы решили всё спилить. Так они пока пилили ещё окно в прокуратуре разбили. :)
10:30:17 30-10-2023
Гость (16:21:53 29-10-2023) На Никитина 28 какие-то 3 дебила пытались спилить все деревь... То что дебилы, 100%
11:21:50 30-10-2023
Гость (16:21:53 29-10-2023) На Никитина 28 какие-то 3 дебила пытались спилить все деревь... Таких беспредельщиков очень много, надо прекращать этот беспредел!
16:50:12 29-10-2023
Вот и у нас на Шукшина возле дома оперативно спилили. Причем и молодые, крепкие деревья спиливают прямо вровень с землей. Думают, так не заметят?
18:06:31 29-10-2023
Во дворе Челюскинцев 69 спилили более 10 деревьев. Управляющая ТСЖ сказала, что ей приказали в администрации Центрального района, что маловероятно. Скорее всего для себя участок готовит под платную парковку. Никто проверку не проводил. Пеньки стоят уже год.
20:27:13 29-10-2023
Заголовок- огонь!
11:23:58 30-10-2023
Светлана (20:27:13 29-10-2023) Заголовок- огонь!... А вот и не огонь, а правда жизни!!! зеленых насаждений все меньше и меньше, а загазованности всё больше и больше, ЭКОЛОГИЯ ужасает! еще бесчинства устраивают спиливанием деревьев - к чему?????? сплошное вредительство!!!!!!!!!! куда руководство города смотрит??? или это кому-то выгодно???
11:34:35 30-10-2023
Светлана (20:27:13 29-10-2023) Заголовок- огонь!... чем не нравится?
21:21:47 29-10-2023
Ну УК не просто так их пилят, а за деньги жильцов! Схема простая: в сговоре со старшим по дому рисуется протокол собрания жильцов, на котором якобы было принято решение о сносе деревьев (на самом деле никакое собрание, конечно, не проводится), далее вешается у подъездов не вызывающее подозрений объявление, что в такой-то день будет проводиться санитарная обрезка деревьев, затем с утра, когда все на работе, подгоняется техника и под видом обрезки ветвей вырезается под корень все, до чего смогут дотянуться. Спил деревьев - это весьма дорогостоящее мероприятие, к тому же в смете можно много чего указать (кто потом проверит?), а денежки списываются (сотни тысяч!) со счета жильцов по графе "содержание помещения". Пилить деревья - это очень выгодный бизнес! И ничего личного...
22:37:42 29-10-2023
У нас на Молодёжной пол двора выпилили ....ну да, 3 парковки сделали
11:28:45 30-10-2023
К чему подобный произвол творить??? под любыми благородными вывесками (?!) хотя какие варианты этих вывесок? чего благовидного в них?
15:31:16 30-10-2023
Площадь Октября - летом сковородка, все выпилили